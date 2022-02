Cựu chiến binh xã Minh Quang xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Minh Quang, huyện Tam Đảo luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống hội viên. Từ đó, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh trong nhiều năm liền, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.



Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Quang Đỗ Thanh Tùng thăm quan mô hình chăm sóc hoa cây, cây cảnh mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình CCB Phạm Minh Đức, thôn Chùa Vàng. Ảnh: Trường Khanh

Chủ tịch Hội CCB xã Minh Quang Đỗ Thanh Tùng cho biết: “Hội Cựu chiến binh xã Minh Quang hiện có 764 hội viên, đang sinh hoạt tại 19 chi hội trực thuộc. Trong số các hội viên CCB, có 16/19 chi hội trưởng là đảng viên, 14/19 bí thư chi bộ là hội viên CCB. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân ở cơ sở.

Xác định xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với công tác hội, Hội CCB xã luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội CCB xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Hằng năm, hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, phát động phong trào “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện, chất lượng sinh hoạt hội ngày một nâng cao.

Từ đó, tổ chức cơ sở hội ngày càng thể hiện vai trò, vị trí trong xây dựng tổ chức vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; cùng với các ngành, đoàn thể tham gia có hiệu quả các chương trình, các cuộc vận động của địa phương.

Thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội CCB xã cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 với 69 hội viên tham gia Tổ phòng chống Covid cộng đồng của xã; thành lập 19 tổ Covid tự nguyện tại 19 khu dân cư với 277 thành viên CCB, góp phần giữ vững ổn định, trật tự xã hội, ứng phó kịp thời diễn biến dịch trong tình hình mới. Các thế hệ CCB luôn đoàn kết, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, được các cấp ủy Đảng ghi nhận và đánh giá cao.

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", hội phối hợp với công an, lực lượng dân quân thực hiện tốt công tác tuần tra tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và cùng với các đoàn thể xã, thôn thực hiện tốt các mô hình tự quản hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không để phát sinh những điểm nóng, những biểu hiện tiêu cực ở địa phương.

Thực hiện phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho 202 hộ vay vốn tại 4 tổ tiết kiệm với tổng vốn ủy thác gần 6 tỷ đồng. Hội còn huy động nguồn vốn nội lực từ quỹ nội bộ hơn 1,8 tỷ đồng để hỗ trợ cho hội viên vay với lãi suất thấp, với 45 hội viên được hỗ trợ. Nhờ được vay vốn lãi suất thấp từ nguồn quỹ hội, nhiều hộ CCB thuộc diện cận nghèo, khó khăn đã vươn lên trở thành hộ trung bình khá, hộ khá.

Ngoài ra, các chi hội CCB tại các thôn luôn duy trì tốt phong trào CCB làm kinh tế giỏi, tạo động lực thi đua của hội viên, từ đó, xuất hiện những tấm gương tiêu biểu vươn lên làm giàu chính đáng như: CCB Phạm Minh Đức, CCB Phạm Văn Minh là những hộ cung cấp giống hoa cây cảnh bán ra thị trường với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm; CCB Trần Văn Cương kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, đồ gỗ với doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập trung bình từ 5-8 triệu đồng/người/tháng…

Bên cạnh đó, hội đã tích cực vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi sản xuất nâng cao thu nhập. Cuối năm 2021, tổng số hộ viên nghèo còn 3 hộ, chiếm tỷ lệ 0,04%; số hội viên có đời sống khá và giàu chiếm tỷ lệ 63%.

Cùng với việc giúp nhau phát triển kinh tế, các hội viên CCB còn tích cực thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công, thanh niên nhập ngũ, CCB ốm đau, chúc thọ, qua đời. Không chỉ vậy, hội thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực...

Từ những kết quả đạt được, hằng năm, 98% chi hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Hội CCB xã Minh Quang duy trì thành tích 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hội CCB xã liên tục được UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu.

Thảo My