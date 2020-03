Đảng bộ xã Đồng Cương sẵn sàng cho “ngày hội lớn”

Được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm là một vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao. Nhận thức được điều này, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Cương đã dành nhiều công sức, trí tuệ, tâm huyết chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Cương cơ bản được hoàn tất.



Các thành viên UBKT Đảng ủy xã Đồng Cương kiểm tra công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Cương nhiệm kỳ 2020 - 2025



Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Đồng Cương đã tổ chức học tập, quán triệt đến 100% đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; ban hành văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội.

Đảng bộ xã Đồng Cương có 370 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Nhằm rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức đại hội, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lựa chọn Chi bộ Dịch Đồng là đơn vị tổ chức đại hội điểm. Tính đến hết ngày 16/2/2020, 10/10 chi bộ đã tổ chức đại hội thành công. Tại đại hội, các chi bộ đã bầu 124 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Song song với công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, công tác xây dựng văn kiện trình đại hội được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo. Dự thảo văn kiện đại hội của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 bám sát dự thảo của Đảng bộ huyện Yên Lạc, gắn với việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, các điều kiện phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN của địa phương. Với phương châm nghiêm túc, công khai, khoa học, dự thảo văn kiện được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng bộ, qua đó, nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Xác định công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của đại hội, Đảng ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện thường xuyên hàng năm, nhằm đưa ra khỏi Đảng những cán bộ suy thoái về đạo đức, trì trệ trong công việc, bổ sung những cán bộ giỏi về chuyên môn, đủ đức, đủ tài cho tổ chức Đảng.

Đến nay, 100% đồng chí thuộc diện quy hoạch cán bộ xã Đồng Cương nhiệm kỳ 2020-2025 đều đảm bảo về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, cơ cấu, độ tuổi, có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền được Đảng ủy quan tâm, đẩy mạnh. Nhằm tạo không khí sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, phong trào thi đua yêu nước được phát động đến từng cán bộ, đảng viên, khu dân cư.

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ đang được gấp rút hoàn thiện như: công trình phụ trợ trụ sở làm việc, xây dựng rãnh thoát nước thải… Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những đảng viên tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Cương diễn ra trong thời điểm Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, Đảng ủy xã luôn coi trọng công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch.

Một tuần 2 lần, toàn xã tiến hành tổng vệ sinh chỉnh trang đường làng ngõ, xóm; phối hợp với Trạm y tế xã phun khử khuẩn, tiêu độc khuôn viên UBND xã; bố trí nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang tại nơi ra vào trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND xã. Hàng ngày, tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, đồng thời bố trí xe lưu động đi từng ngõ để tuyên truyền cách phòng, chống Covid-19.

Để đại hội thành công, không thể không nói đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đảng ủy phối hợp với lực lượng công an, quân sự thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lên phương án những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, không để hình thành, phát sinh điểm nóng.

Bài, ảnh: Kim Ngân