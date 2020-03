Đảng bộ xã Duy Phiên hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội điểm

Nhằm giúp cấp ủy rút được những kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện ủy Tam Dương đã chọn Đảng bộ xã Duy Phiên tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm bầu trực tiếp bí thư Đảng ủy tại đại hội. Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã tiến hành vào 2 ngày 18 và 19/3/2020, đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội điểm đã cơ bản được hoàn tất.



Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, Đảng ủy xã Duy Phiên đã tổ chức quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ nội dung chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đồng thời, có các văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban và các tổ giúp việc; phân công cấp ủy chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc…

Đảng bộ xã Duy Phiên có 11 chi bộ với 8 chi bộ nông thôn và 3 chi bộ trường học. Đến hết ngày 6/1/2020, 11/11 chi bộ đã tổ chức đại hội thành công. Tại đại hội đã bầu được 39 đồng chí tham gia vào cấp ủy chi bộ, bầu 11 đồng chí bí thư chi bộ và 11 đồng chí phó bí thư chi bộ. Tại đại hội, các chi bộ đã bầu 116 đại biểu chính thức và 11 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Song song với việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XXII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII đã hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý.

Về công tác nhân sự khóa tới, để đảm bảo đúng quy định, ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy xã tiến hành rà soát cán bộ, đề nghị bổ sung quy hoạch cấp ủy cho nhiệm kỳ tới. Đến nay, BTV Huyện ủy Tam Dương đã ban hành các quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch, cơ bản đảm bảo về tiêu chuẩn, tiêu chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, tổng số cán bộ được quy hoạch là 26 đồng chí, trong đó, 11 đồng chí diện tái cử, 17 đồng chí được quy hoạch mới. Diện quy hoạch cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý và phê duyệt là 11 đồng chí; diện quy hoạch thuộc Đảng ủy phê duyệt là 15 đồng chí.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Đảng ủy xã Duy Phiên đã xây dựng xong dự thảo phương án nhân sự đại hội, dự kiến BCH nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 15 ủy viên và 5 ủy viên BTV; về cơ cấu nữ đạt 20% (quy định từ 15%); về cơ cấu độ tuổi có 10 đồng chí dưới 40 tuổi, đạt 67% (quy định từ 10%).

Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền… được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Thời gian qua, xã đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp hội trường, nhà làm việc, khuôn viên UBND xã và tiến hành kiểm kê bàn ghế, trang thiết bị tại hội trường.

Trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường luôn được Đảng ủy xã coi trọng. Xã chỉ đạo các thôn tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm trong toàn xã; phối hợp với đơn vị y tế tổ chức phun khử khuẩn, tiêu độc khu vực hội trường, trong khuôn viên UBND xã… Trong tuần diễn ra đại hội, xã chỉ đạo các thôn treo cờ Tổ quốc, hồng kỳ từ cổng làng về trung tâm xã và các trục chính trong xã, nhiều pano, áp phích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp được trang trí tại các thôn, xóm.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng, Đảng ủy xã chỉ đạo Công an xã chủ động phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Với việc hoàn tất các bước chuẩn bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Duy Phiên nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội.

Hoàng Nga