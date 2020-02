Đảng bộ Thị trấn Tứ Trưng sẵn sàng cho đại hội điểm

Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng vinh dự được Huyện ủy Vĩnh Tường chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/3/2020. Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Vĩnh Tường, đến thời điểm này, Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng này.



Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng (Vĩnh Tường) họp thống nhất đề án nhân sự cấp ủy khóa mới trước khi báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường xem xét, quyết định



Ngay sau khi được Huyện ủy Vĩnh Tường lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ huyện, Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng đã tổ chức quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các kế hoạch của Huyện ủy Vĩnh Tường và Ðảng ủy thị trấn đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy thị trấn đã thành lập 3 tiểu ban (Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức phục vụ đại hội) và 3 tổ (Tổ tuyên truyền, Tổ phục vụ, Tổ đảm bảo ANTT); phân công các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các chi bộ tổ chức đại hội.

Đến ngày 15/2/2020, 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác bầu nhân sự khóa mới đều được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu. 13 chi bộ đã bầu 39 đồng chí cấp ủy và bầu 121 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Hồng Thanh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng cho biết: Đến thời điểm này, Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng đã hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn dự kiến 135 đại biểu với 14 đại biểu đương nhiệm và 121 đại biểu do đại hội các chi bộ bầu.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp.

Tiểu ban văn kiện đã tập trung hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo nghị quyết đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm đã được lấy ý kiến tham gia của các đoàn thể và chi bộ trực thuộc; phần phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới cũng được xây dựng cụ thể, sát với thực tiễn của địa phương.

Nhằm tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân chào mừng ngày hội lớn, Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua.

Mỗi công trình, phần việc trong phong trào thi đua chào mừng đại hội đều gắn với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trọng tâm là phát động nhân dân thi đua lao động, sản xuất, góp công, góp sức xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp…

Thị trấn Tứ Trưng đã khởi công xây dựng 16km rãnh thoát nước thải tại 10 khu dân cư; chuẩn bị trải nhựa toàn bộ các tuyến đường và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn; đang hoàn thiện 2 nghĩa trang nhân dân, sau khi hoàn thiện sẽ vận động người dân di dời mộ người thân ngoài các xứ đồng vào các nghĩa trang nhân dân...

Tất cả các công trình, phần việc đang được tích cực triển khai thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về đại hội. Nhân dịp này, Đảng bộ thị trấn cũng chuẩn bị ra mắt cuốn "Lịch sử Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng, giai đoạn 1930-2020".

Để đại hội diễn ra an toàn, thuận lợi, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo lực lượng công an và Ban CHQS thị trấn tổ chức lên kế hoạch và phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát, thường xuyên nắm bắt tình hình, xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nơi diễn ra các hoạt động và chương trình đại hội; tổ chức tuần tra canh gác, tăng cường công tác quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại nơi diễn ra đại hội, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Bài, ảnh Thúy Hường