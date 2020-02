Cán bộ, đảng viên nêu gương thực hiện “Đã uống rượu, bia, không lái xe”

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, qua hơn 1 tháng triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) của nhân dân được nâng cao, số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu, bia giảm đáng kể so với trước đây. Đặc biệt, việc mỗi cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu thực hiện quy định “Đã uống rượu, bia, không lái xe” đã làm thay đổi văn hóa tham gia giao thông của nhân dân trên địa bàn tỉnh theo hướng tích cực.



Đoàn Thanh niên xã Quất Lưu (Bình Xuyên) tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm túc quy định "Đã uống rượu, bia, không lái xe". Ảnh Trường Khanh



Đảng ta đã có quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Trong đó, cán bộ, đảng viên không những phải nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ… mà còn phải nêu gương trong sinh hoạt hàng ngày.

Đồng thời, năm 2020, Ủy ban ATGT quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch năm ATGT với chủ đề “Đã uống rượu, bia, không lái xe” và đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu gương khi tham gia giao thông.

Từ khi thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Nghị định số 100, ý thức tham gia giao thông của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông do nguyên nhân từ rượu, bia giảm so với trước đây.

Đặc biệt, qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh cho thấy, số cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm về trật tự an toàn giao thông hầu như không diễn ra, không có trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhờ can thiệp giảm mức phạt. Từ đó, tăng cường lòng tin của quần chúng nhân dân vào cơ quan thực thi pháp luật, vào các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có sự chỉ đạo quyết liệt, giải pháp trọng tâm nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan mình, thực hiện nghiêm túc việc “Đã uống rượu, bia, không lái xe”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Bàn Giản cho biết: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, Đảng ủy, UBND xã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu gương trong mọi hành động, việc làm trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, địa phương chưa phát hiện trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt.

Không những thực hiện việc nêu gương tốt mà mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn xã Bàn Giản còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, người thân nghiêm túc trong việc “Đã uống rượu, bia, không lái xe”, làm cho ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của nhân dân địa phương có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh việc tăng cường công tác tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2020, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra đặc biệt tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều lệnh CAND nói chung, các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia nói riêng trong toàn lực lượng.

Đoàn kiểm tra đặc biệt kiểm tra việc sử dụng rượu, bia, nồng độ cồn đối với cán bộ, chiến sĩ bằng các thiết bị chuyên dụng, nhất là vào các ca trực ngoài giờ và ngày trực cuối tuần.

Lực lượng trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân, lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông, đảm bảo ANTT là những người được chú ý kiểm tra. Ngành Công an kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm, kỷ luật nghiêm các cán bộ, chiến sĩ điều khiển phương tiện giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn, chất kích thích…

Cán bộ, đảng viên, công chức nghiêm túc nêu gương thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, với phương châm “Đã uống rượu, bia, không lái xe” đã thể hiện trách nhiệm của mình trước pháp luật, việc nêu gương tốt sẽ lan tỏa, thay đổi văn hóa tham gia giao thông trong cộng đồng.

Kim Hiền