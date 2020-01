Nữ đảng viên đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển”

Gặp nữ đảng viên Hoàng Thị Thao, Chi bộ Chính trị hậu cần, Đảng bộ Công an thành phố Phúc Yên, người đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển” vào những ngày cuối năm, tôi đặc biệt ấn tượng bởi nụ cười tươi, giọng nói ấm áp, đôi mắt sáng và rất khiêm tốn của nữ chiến sĩ khi nói về thành tích của mình.



Đảng viên Hoàng Thị Thao, Chi bộ Chính trị hậu cần, Đảng bộ Công an thành phố Phúc Yên trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp



Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 70 năm Ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc. Qua cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của các thế hệ người dân Vĩnh Phúc trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Hoàng Thị Thao, đảng viên Chi bộ Chính trị hậu cần cho biết: "Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc thi, ngay sau khi Ban Tổ chức phát động, với vai trò là cán bộ, đảng viên trẻ, tôi chủ động nghiên cứu thể lệ, các câu hỏi dự thi, tôi thấy đây là cơ hội tốt để trang bị thêm kiến thức về lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc 70 năm qua, cũng như ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc.

Bên cạnh đó, qua bài viết, tôi có điều kiện tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc, đặc biệt là giới thiệu về quê hương Tam Dương, nơi tôi sinh ra, lớn lên đến nhân dân trong và ngoài tỉnh. Vượt qua hơn 26.800 bài dự thi và đạt giải Nhất, tôi rất bất ngờ, hạnh phúc".

Tham gia cuộc thi, đồng chí Thao xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, khoa học từ việc thu thập tư liệu, hình ảnh cho đến khi viết bài. Quá trình thực hiện đều được đồng nghiệp động viên, giúp đỡ, hướng dẫn triển khai các nội dung cho logic. Do khối lượng công việc hàng ngày ở đơn vị nhiều, thường xuyên phải xuống cơ sở để nắm tình hình và giải quyết khi có sự việc xảy ra, tranh thủ thời gian buổi tối, trưa, những ngày nghỉ Thao đều tìm hiểu, đọc tài liệu, viết bài.

Để có những tư liệu mới làm tăng thêm giá trị thực tiễn, ngoài các gợi ý được Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp, đồng chí Thao thường xuyên tới Bảo tàng tỉnh, lên mạng internet, đọc sách báo tìm kiếm, sưu tập. Có những lúc Thao thu thập thông tin từ những nhân vật lịch sử hoặc trực tiếp đi chụp những bức ảnh để minh họa cho bài viết.

Nhờ vậy, tư liệu về hình ảnh của Thao rất đa dạng. Tuy nhiên, trong quá trình viết bài lại không thể đưa tất cả các hình ảnh đó vào bài dự thi. “Cái khó ló cái khôn”, Thao nảy sinh ra ý tưởng tập hợp các hình ảnh thành kho dữ liệu, ban giám khảo, độc giả muốn truy cập vào kho hình ảnh đó có thể thực hiện bằng thao tác quét mã QR core, mã này được tác giả in vào bìa sau.

Sau hơn 1, 5 tháng nỗ lực, Thao đã cho ra đời “đứa con” tinh thần của mình, với 192 trang, chia làm 8 chương. Bài thi của Thao được Ban Tổ chức đánh giá cao cả về hình thức và nội dung.

Trong tất cả các câu hỏi của Ban Tổ chức đưa ra, Thao luôn thể hiện tốt quan điểm của cá nhân, tạo nên nét nổi bật cho bài thi. Nhất là câu hỏi “Cảm nghĩ của bạn về sự phát triển, đổi mới trên quê hương Vĩnh Phúc và bạn sẽ làm gì để góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc”, Thao đã đưa ra được những giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ đang công tác như: Tham mưu Đảng ủy Công an thành phố xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch về công tác xây dựng Đảng; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Công an thành phố; chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Công an thành phố xây dựng kế hoạch quản lý cán bộ, chiến sĩ, trong đó phải làm tốt công tác quản lý về việc chấp hành điều lệnh, lý lịch, sức khỏe, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ…

Đồng chí Thao cho biết thêm: "Đối với cuộc thi này, bản thân tôi cũng có rất nhiều lợi thế bởi khi còn là sinh viên Khoa xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị Công an nhân dân và khi về công tác tại Công an thành phố Phúc Yên, tôi được phân công phụ trách công tác Đảng nên các kiến thức liên quan đến câu hỏi tôi nắm rất chắc. Đồng thời được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo đơn vị đã giúp tôi hoàn thành bài dự thi một cách tốt nhất".

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Phúc Yên cho biết: Hoàng Thị Thao là một trong những đảng viên trẻ của đơn vị, luôn tràn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành.

Lê Thảo