Tạo nguồn cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ, đặc biệt là công tác cán bộ nữ trong thời kỳ đổi mới, những năm qua, cấp ủy các cấp chú trọng đến công tác đào tạo, quy hoạch và sử dụng hiệu quả nguồn cán bộ nữ. Với nhiều cách làm, đến nay, đa số các địa phương đã đảm bảo đủ cơ cấu cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chọn lựa được cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đảm nhiệm chức vụ quan trọng.



Bí thư Đảng ủy phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên Nguyễn Thị Thúy Hà (người đứng thứ 2 từ trái sang) được lãnh đạo cấp trên đánh giá có nhiều đóng góp cho sự phát triển KT- XH tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Lượng



Theo thống kê, cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ở các huyện, thành phố và các xã, thị trấn đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, số lượng nữ tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cấp huyện, thành phố đạt 17,98% (tăng 3% so với cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020); tham gia Ban Thường vụ (BTV) đạt 12,24% (tăng 1,44% so với cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tại cấp xã, phường, thị trấn, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ đạt 25,5% (tăng 6,07% so với nhiệm kỳ trước); tham gia BTV đạt 10,3%.

100% đội ngũ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ cấp huyện, thành phố cũng như cấp xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều đảm bảo và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Để có được kết quả đó, cấp ủy các cấp chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ nữ. Từ khâu giới thiệu, quy hoạch, cán bộ được lựa chọn đều là những người có kinh nghiệm trong công việc chuyên môn, có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị…

Quá trình quy hoạch được tiến hành công khai, minh bạch, khách quan, tránh phát sinh vấn đề phức tạp... Hiện nay, nhiều địa phương trong toàn tỉnh có cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ cao như huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên…

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tam Đảo Phạm Đình Nhân cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã quy hoạch 18/78 cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ huyện và 6/22 đồng chí tham gia BTV Huyện ủy.

Xác định công tác cán bộ nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí có cơ hội học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị.

Ở huyện Tam Đảo, không ít cán bộ nữ được tín nhiệm giao giữ những trọng trách quan trọng như: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư Huyện Đoàn, lãnh đạo MTTQ các xã… Qua thực tiễn công tác, các đồng chí đều thể hiện tốt năng lực bản thân trong điều hành, quản lý, khẳng định được vai trò, vị trí của cán bộ nữ trong bộ máy quản lý nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương, Đảng ủy viên, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo chia sẻ: “Với nhiệm vụ giúp việc cho Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hằng ngày của đảng bộ và cũng là đầu mối liên hệ của Đảng ủy với cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc, những năm qua, tôi tham gia nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn.

Theo tôi, kết quả công việc không phụ thuộc vào việc mình là cán bộ nữ hay nam, chỉ cần cố gắng, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, rèn luyện bản thân thì dù là ai cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Đồng hành cùng sự với sự trưởng thành và phát triển của đội ngũ cán bộ nữ, những năm qua, Hội LHPN các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng về tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có những buổi giám sát và làm việc với các huyện, thành phố, đề nghị quan tâm đến công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ nữ cũng như công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ nữ ứng cử, đảm bảo các mục tiêu về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường cán bộ lãnh đạo quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016-2020”.

Vì vậy, tại đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở vừa qua, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BTV và BCH Đảng bộ đã tăng cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy; sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ nữ tiếp tục có thêm nhiều cơ hội để thể hiện vai trò, vị trí của mình trong xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Lê Minh