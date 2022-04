Quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam với bạn bè Đức

Ngày 20/4, tại thành phố Frankfurt/Main, Cơ quan đại diện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Đức phối hợp với Tập đoàn Thiên Minh (TMG) tổ chức Hội Thảo xúc tiến du lịch và phát động bán sản phẩm tại thị trường Đức. Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh, Tổng Lãnh sự Lê Quang Long cùng đông đảo các đối tác và đại lý Đức và Việt Nam đã tới tham dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ nước ta tại Đức Vũ Quang Minh chào mừng Vietnam Airlines và Tập đoàn Thiên Minh (TMG) tổ chức sự kiện quan trọng, đánh dấu việc Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chính thức khai thác trở lại đường bay nối Việt Nam và CHLB Đức. Theo Đại sứ, bất chấp những thiệt hại to lớn đối với sự hợp tác và phát triển kinh tế Đức - Việt, đại dịch kéo dài 2 năm qua cũng đã cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược đã được triển khai thành công trong 10 năm qua, tạo cho hai nước những cơ hội mới để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh tại buổi gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier mới đây, ông Steinmeier đã một lần nữa cảm ơn nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Đức đã chia sẻ khẩu trang y tế cho nhân dân Đức vào thời điểm nước Đức còn khan hiếm, và sau đó, Đức có cơ hội đáp lại nghĩa cử này bằng việc tặng Việt Nam hơn 10 triệu liều vaccine và các vật tư y tế có giá trị khác, góp phần giúp Việt Nam vượt qua khó khăn khi nguồn vaccine còn hạn chế.

Đại sứ Vũ Quang Minh phát biểu tại Hội thảo xúc tiến du lịch và phát động bán sản phẩm tại thị trường Đức.

Đại sứ nhấn mạnh, mặc dù dịch bệnh gây ra nhiều thách thức nhưng Việt Nam đã vươn lên là đối tác thương mại hàng đầu của Đức trong ASEAN và Đức tiếp tục là đối tác thương mại số một của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc, nhất là sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực. Đại sứ cho biết qua tiếp xúc, các doanh nghiệp Đức đang ngày càng bày tỏ sự quan tâm đến Việt Nam, với nhiều cơ hội mới mở ra như trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, kinh tế số và phát triển bền vững, môi trường và các ngành công nghiệp mũi nhọn khác của Đức.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo xúc tiến du lịch và phát động bán sản phẩm tại thị trường Đức.

Về du lịch, Việt Nam cũng trở thành một trong những điểm đến yêu thích hàng đầu của người Đức. Điều này càng được tạo động lực khi hai nước đã dỡ bỏ hầu hết các quy định hạn chế đi lại và phòng chống đại dịch. Việt Nam đã khôi phục chính sách miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Đức và có chính sách thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Đức tham gia thị trường và kết nối với các đối tác tiềm năng của Việt Nam. Theo Đại sứ, đây là thời điểm thuận lợi để Vietnam Airlines chính thức khởi động lại đường bay Frankfurt/Việt Nam - một trong những đường bay quốc tế thành công nhất của hãng. Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, với đường bay quan trọng nối Frankfurt với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines sẽ sớm trở lại tần suất khai thác như trước đại dịch, giúp kết nối hai dân tộc và đưa hai nước Đức-Việt xích lại gần nhau hơn. Đại sứ khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục mở cửa và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch, doanh nghiệp Đức và quốc tế đến Việt Nam.

Thay mặt Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, bà Phạm Thị Nguyệt, Quyền Trưởng ban Tiếp thị và Bán sản phẩm Vietnam Airlines, nhấn mạnh ngành du lịch đã phải đối mặt với những thách thức to lớn trong hai năm đại dịch COVID-19 vừa qua. Việc phong tỏa, cảnh báo và hạn chế đi lại, thậm chí là lệnh giới nghiêm đã gây khó khăn cho việc đi lại, lập kế hoạch du lịch hay làm quen với những văn hóa và con người mới. Tuy nhiên, từ giữa tháng 3/2022, Việt Nam đã mở cửa trở lại trong khi các biện pháp cách ly cũng được dỡ bỏ. Thêm vào đó, công dân từ 13 nước, trong đó có Đức, đã được miễn thị thực vào Việt Nam. Bà cho biết, trong quý I/2022, lượng hành khách quốc tế đến các sân bay của Việt Nam đã tăng 176% so với quý trước. Riêng trong tháng 4, công suất tại Việt Nam tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến tới tháng 7/2022, Vietnam Airlines sẽ nối lại tất cả các điểm đến quốc tế như trước đại dịch, trong đó Đức luôn là một trong 6 thị trường hàng đầu của hãng. Đại diện Vietnam Airlines cũng cho biết, hãng hàng không hàng đầu của Việt Nam mong muốn cùng các đối tác, trong đó có Tập đoàn Thiên Minh, đưa du khách đến gần hơn với quốc gia xinh đẹp ở Đông Nam Á, qua đó giúp hai nước xích lại gần nhau hơn nữa.

Tại sự kiện, đại diện Vietnam Airlines đã trình bày giới thiệu về điểm đến Việt Nam, sản phẩm mạng đường bay, dịch vụ và chính sách bán của hai đơn vị, trong khi đại diện của Tập đoàn Thiên Minh giới thiệu về điểm đến và chương trình tour du lịch trọn gói.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nối lại các đường bay quốc tế của Vietnam Airlines cũng như quảng bá các sản phẩm và điểm đến Việt Nam mà Vietnam Airlines đã và sẽ tiếp tục triển khai trên khắp thế giới.

