Tiếp tục tổ chức thí điểm phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho công an cấp xã

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA, từ ngày 21/5/2022, công an các huyện, thành phố đã được trao quyền đăng ký, cấp biển số xe ô tô; 50 đơn vị công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đáp ứng đủ điều kiện đã được làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Công an xã Đạo Trù (Tam Đảo) hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký xe

Sau hơn 4 tháng thực hiện, công an các xã đã làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe cho 7.244 phương tiện là mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Ghi nhận tại các địa phương cho thấy phần đông người dân đều đồng tình và khẳng định đây là một chủ trương hợp lý mang tính đột phá trong công tác cải cách hành chính, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của ngành Công an, mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân.

Từ kết quả trên, mới đây, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định tiếp tục tổ chức thí điểm phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho công an 53 xã, thị trấn gồm: Đồng Cương, Nguyệt Đức, Văn Tiến, Đại Tự, Hồng Châu, Liên Châu, Trung Kiên, Trung Hà, Hồng Phương, Yên Phương (huyện Yên Lạc); An Hòa, Hoàng Lâu, Hoàng Hoa, Hợp Thịnh, Đạo Tú, Vân Hội (Tam Dương); Hương Sơn, Quất Lưu, Tam Hợp (huyện Bình Xuyên); Cao Phong, Đồng Quế, Đức Bác, Hải Lựu, Lãng Công, Quang Yên, Tân Lập, Yên Thạch, Nhân Đạo, Tứ Yên (huyện Sông Lô); Hồ Sơn, Bồ Lý, Yên Dương (huyện Tam Đảo); Thái Hòa, Triệu Đề, Tử Du, Liên Hòa, Xuân Lôi, Văn Quán, Liễn Sơn, Quang Sơn, Bắc Bình, Vân Trục, Ngọc Mỹ, TT. Hoa Sơn, Hợp Lý (huyện Lập Thạch); Nghĩa Hưng, Tân Tiến, Vĩnh Sơn, Vân Xuân, Ngũ Kiên, Phú Đa, Tuân Chính, Tân Phú (huyện Vĩnh Tường).

Theo đó, từ ngày 01/10/2022, Công an các xã trên sẽ được thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trên địa bàn hoặc ở xã lân cận chưa được phân cấp đăng ký xe trong cùng huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

An Ninh