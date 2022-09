Phẫu thuật lấy sỏi thận thành công cho người bệnh có khối sỏi hiếm gặp

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã phẫu thuật thành công lấy khối sỏi to hiếm gặp cho bệnh nhân nữ, 75 tuổi ở xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc.



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân sau mổ lấy sỏi thận

Qua khai thác tiền sử bệnh lý, được biết bệnh nhân mắc bệnh sỏi thận đã lâu và điều trị bằng thuốc nam nhiều năm nhưng không đỡ. Khi nhập viện điều trị, bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đi tiểu buốt…

Sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán thận phải của bệnh nhân bị giãn do sỏi to gây ứ nước, giãn thận, suy thận. Do khối sỏi quá to, kích thước khoảng 10×3×5cm nên các bác sĩ không thể sử dụng phương pháp tán sỏi qua da hoặc phẫu thuật nội soi để can thiệp điều trị.

Vì vậy, kíp phẫu thuật đã quyết định mổ mở bể thận nhu mô để lấy sỏi và bảo tồn chức năng thận cho người bệnh. Sau 1 giờ thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ được khối sỏi ra khỏi cơ thể người bệnh. Chỉ 2 ngày sau mổ, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng Khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên khuyến cáo, bệnh nhân mắc bệnh sỏi thận cần thường xuyên đi khám để theo dõi tình trạng bệnh. Nếu khối sỏi nhỏ có thể kết hợp điều trị bằng thuốc nam để tăng cường bài niệu đẩy viên sỏi ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng thuốc nam trong thời gian quá dài. Người bệnh có khối sỏi to, số lượng nhiều, nếu điều trị không đúng cách sẽ khiến bệnh trở nặng hơn. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, bệnh nhân mắc sỏi thận cần thăm khám thường xuyên và điều trị theo tư vấn của bác sĩ.

Tin, ảnh: Quỳnh Hương