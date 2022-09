Điện Biên: Đảm bảo các điều kiện tổ chức Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam-Lào

Chỉ còn ít ngày nữa, Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III năm 2022 sẽ diễn ra tại T.P Điện Biên Phủ. Ban Tổ chức Ngày hội, đơn vị đăng cai đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để Ngày hội diễn ra thành công, tốt đẹp, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.



Lễ khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.10, tại Quảng trưởng 7.5, thành phố Điện Biên Phủ

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội cho biết, Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III năm 2022, là sự kiện văn hóa quy mô lớn có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Điện Biên. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện chính trị lớn, Điện Biên đang gấp rút triển khai các nhiệm vụ đăng cai và xây dựng phương án đón tiếp các đoàn đại biểu, đoàn nghệ thuật, nhân dân phía nước bạn Lào sang tham dự Ngày hội, thể hiện tinh thần chu đáo, hiếu khách, thân thiện. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đặc sắc, chúng tôi kỳ vọng Ngày hội sẽ thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19 nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Với các tiết mục, sự kiện được chuẩn bị chu đáo, công phu, tỉnh Điện Biên mong rằng Ngày hội sẽ được tổ chức thành công rực rỡ, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị, tinh thần đoàn kết đặc biệt, sự phấn khởi của người dân hai nước Việt Nam - Lào.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Ngày hội, với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt - Lào” có thời lượng gần 90 phút gồm 3 chương. Chương 1: “Trường Sơn chung dãy - Uống nước cùng nguồn”; Chương 2 “Sắc màu biên cương”; Chương 3 “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai”. Chương trình nghệ thuật trong Lễ Khai mạc vào 20 giờ ngày 1.10, tại Quảng trường 7.5, thành phố Điện Biên Phủ với sự tham gia của gần 800 diễn viên, dự kiến sẽ tổng duyệt vào ngày 30.9. Chương trình giao lưu giã bạn “Chào Điện Biên” vào 20 giờ ngày 3.10.

Nội dung được dàn dựng công phu, đặc sắc ngợi ca tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết đấu tranh anh dũng chống kẻ thù xâm lược của quân dân hai nước Việt Nam - Lào. Khắc họa hình ảnh những người lính kiên cường nhưng khiêm nhường, giản dị, lãng mạn và chân thực hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, “Anh Bộ đội Pa Thét Lào”. Chương trình nghệ thuật cũng hướng tới giới thiệu tiềm năng du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, du lịch trải nghiệm sinh thái, các di sản văn hóa đã được quốc tế và quốc gia công nhận của các tỉnh vùng cao biên giới hai nước Việt Nam - Lào về các di sản văn hóa đã được quốc tế và quốc gia công nhận sẽ là điểm nhấn có sức hấp dẫn người dân, du khách tại Ngày hội.

Trong khuôn khổ Ngày hội, còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức như Lễ dâng hương Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao. Các hoạt động triển lãm cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam – Lào, trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa, hoạt động thi đấu các môn thể thao dân tộc, trưng bày, triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, đất nước, con người và những thành tựu về kinh tế - xã hội của các địa phương, liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thảo du lịch…

Để tạo ấn tượng mạnh mẽ với nghệ nhân, diễn viên quần chúng, người dân và du khách những cảm xúc và trải nghiệm khó quên khi đến với mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, Ban Tổ chức đã xây dựng các phương án tổ chức lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn có chính sách kích cầu, khuyến mại để tạo sự cộng hưởng, lan tỏa, khuyến khích mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ du lịch, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ ăn, nghỉ và tham quan của đại biểu và du khách đến với Điện Biên trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội.

Hoài Hương (theo vanhoa.vn)