Quán ăn Việt vào top 25 nhà hàng cao cấp châu Á

Kabin là đại diện đến từ Việt Nam nằm trong danh sách 25 nhà hàng hàng đầu châu Á 2022 do TripAdvisor bình chọn.

Kabin Restaurant, nằm trong khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon, TP HCM, là đại diện duy nhất của Việt Nam, đứng thứ 24 trong danh sách. Đây là nhà hàng 5 sao, chuyên ẩm thực Trung Quốc. 25 nhà hàng cao cấp tốt nhất châu Á do thực khách đến từ khắp thế giới bình chọn tại giải thưởng Travelers' Choice Awards 2022 Best of the Best.

Kabin nằm trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, ngay cạnh sông Sài Gòn. Ảnh: Renaissance Riverside Hotel Saigon

Các món ăn được nấu theo công thức truyền thống, phục vụ trong không gian sang trọng. Một trong những món được thực khách yêu thích nhất là dimsum. Ngoài ra, nhà hàng còn có các đặc sản khác như vịt tỳ bà, heo sữa quay nấu cháo, gà ngâm xì dầu, đậu hũ phá lấu, vịt quay Bắc Kinh với giá từ 250.000 đồng một món.

Các nhà hàng còn lại trong top 25 gồm: Akira Back (Thái Lan), Summer Pavilion (Singapore), Tin Lung Heen và Mandarin Grill + Bar (Hong Kong, Trung Quốc), District Grill Room & Bar (Thái Lan), Boy'N'Cow và Bai Yun (Indonesia), Kaage at VARU by Atmosphere (Maldives), China Blue by Jereme Leung (Philippines), Karavalli (Ấn Độ), Ukiyo, Cinnamon (Ấn Độ)...

Kabin còn đứng vị trí thứ nhất trong danh sách 10 quán ăn sang trọng tốt nhất Việt Nam. 9 nhà hàng còn lại gồm: Vista Restaurant (Mũi Né), Temple Restaurant (Hội An), Hemispheres Steak & Seafood Grill, Rhythms Restaurant, Cloud Nine Restaurant và French Grill (Hà Nội), Moo Beef Steak - Prime (TP HCM), Grill 63 (Hà Nội), Don Cipriani's (Đà Nẵng).

Travelers' Choice Awards 2022 Best of the Best là giải thưởng thường niên, do độc giả bình chọn trên TripAdvisor, website du lịch lớn nhất thế giới. Giải thưởng nhằm tôn vinh các điểm lưu trú, tham quan, nhà hàng có chất lượng dịch vụ xuất sắc. Kết quả dựa trên lượt đánh giá, bình chọn từ hàng triệu du khách khắp thế giới. Giải thưởng lần lượt được công bố từ giữa năm cho đến tháng 9.