Điểm sáng trong thực hiện công tác an sinh xã hội

Với quan điểm lấy con người là trung tâm của sự phát triển, Vĩnh Phúc đã xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội đồng bộ và hoàn thiện với diện bao phủ không ngừng được mở rộng, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm; đời sống vật chất, tinh thần của người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế được cải thiện, ngày càng nâng cao.



Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Tường, gia đình anh Kiều Văn Sơn ở thôn Khách Nhi Xuôi, xã Vĩnh Thịnh đầu tư nuôi bò sữa cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trà Hương

Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực

Gần 3 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng tỉnh vẫn luôn ưu tiên nguồn lực dành cho các chính sách, chương trình giảm nghèo, tập trung cho khu vực nông thôn và vùng dân tộc thiểu số, mở rộng các chính sách hỗ trợ đối tượng cận nghèo, mới thoát nghèo.

Các chính sách hỗ trợ về việc làm, vay vốn tín dụng, các chính sách ưu đãi khác đối với hộ nghèo và gia đình người có công được thực hiện ngày càng hiệu quả; đời sống của người có công, gia đình người có công được cải thiện, 100% các hộ có mức sống từ trung bình trở lên.

Hệ thống chính sách, các chương trình, đề án về chăm sóc, trợ giúp các đối tượng yếu thế tiếp tục được ban hành, tạo điều kiện cho đối tượng yếu thế tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng đã được quan tâm chăm sóc, thụ hưởng chế độ cao hơn 1,24 lần so với mặt bằng chung chính sách do Trung ương ban hành.

Hiện toàn tỉnh có hơn 43.000 đối tượng được hưởng trợ cấp hằng tháng. Tại các cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung cho các đối tượng cao hơn 2 lần mức Trung ương quy định.

Ngoài ra, công tác cứu trợ đột xuất luôn được các cấp, ngành, các địa phương thực hiện tốt, giúp các đối tượng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, hằng năm, các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH, các xã, phường, thị trấn rà soát số hộ nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo và nhu cầu phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo của từng hộ.

Trên cơ sở đó, từng địa phương xây dựng chương trình, chính sách, đề án, kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh trong công tác đào tạo, giải quyết việc làm, nhất là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo để họ dễ tiếp cận được nguồn vốn, chương trình ưu đãi.

Tăng cường hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm; thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm; đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội.

Thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án hỗ trợ hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định số 743 của UBND tỉnh, từ năm 2015-2021, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 1.300 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Xây dựng, sửa chữa gần 450 nhà ở cho hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể và người khuyết tật; hỗ trợ hằng tháng cho hơn 4.970 hộ nghèo, gần 8.460 hộ cận nghèo, gần 11.000 người có công với cách mạng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Vận động, quyên góp được hơn 400 tỷ đồng từ cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo.

Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 0,44%; thu nhập bình quân đầu người đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Với những kết quả đạt được, Vĩnh Phúc trở thành điểm sáng của cả nước trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Hướng tới giảm nghèo bền vững

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh còn một số khó khăn do nguồn lực dành cho thực hiện an sinh xã hội còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước.

Một bộ phận cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt là việc chăm sóc, giúp đỡ đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế. Tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa phương còn cao. Đối tượng bảo trợ xã hội nói chung, người khuyết tật nói riêng còn khó tiếp cận với các hoạt động văn hóa, giải trí, thể dục thể thao ở cơ sở...

Để không ai bị bỏ lại phía sau, thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, giảm bớt thủ tục hành chính để người nghèo, cận nghèo tiếp cận, hưởng thụ chính sách kịp thời, các cấp, ngành chức năng, các địa phương cần tăng cường huy động nguồn lực từ xã hội hóa để giúp hộ nghèo, cận nghèo có nhiều cơ hội thoát nghèo.

Ủy MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng, tham gia cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng các biện pháp thâm canh, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; khuyến khích người nghèo học hỏi kinh nghiệm trong phát triển sản xuất để từng bước giảm nghèo bền vững.

Thúy Hường