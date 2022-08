Huyện Tam Dương quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Tỉnh ủy giao

Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy giao cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tam Dương, UBND huyện, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, đến nay, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ.



Huyện Tam Dương luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. (Trong ảnh: Công ty cổ phần Hoàng Anh Agritech, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương tạo việc làm cho 35 lao động, với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng)

Theo quyết định của BTV Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện phải thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ với 15 chỉ tiêu cụ thể; các phòng, ban thuộc UBND huyện phải thực hiện 13 nhóm nhiệm vụ với 47 chỉ tiêu cụ thể; 3 Đảng bộ cơ quan được giao 4 nhóm nhiệm vụ với 5 chỉ tiêu; 13 Đảng bộ xã, thị trấn được giao 4 nhóm nhiệm vụ với 17 chỉ tiêu cụ thể…

Trong đó, BTV Huyện ủy giao bổ sung thêm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài chỉ tiêu, nhiệm vụ BTV Tỉnh ủy giao, như: Chỉ tiêu kết nạp đảng viên; chỉ tiêu xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương…

Ngay khi BTV Huyện ủy ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, đồng thời, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị trực thuộc.

Đảng ủy các xã, thị trấn đã phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cho các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ trong công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo tiến độ cũng như kết quả khả quan thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ được giao, định kỳ hằng tháng, BTV Huyện ủy họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, tiến độ để cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo.

Thường trực Huyện ủy đã thành lập đoàn công tác nắm tình hình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, giải quyết đơn thư, KNTC... trong đó, có các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Với những khó khăn, vướng mắc của địa phương, Thường trực Huyện ủy đã giao UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng tập trung phân tích, đưa ra các phương án giải quyết. Nhất là giải quyết những tồn tại vi phạm đất đai; giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm…

Với quyết tâm cao của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị, nhiều tiêu chí trong các nhóm nhiệm vụ của các ban xây dựng Đảng; MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; các Đảng bộ xã, thị trấn được thực hiện với tỷ lệ cao; nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt yêu cầu.

Đó là chỉ tiêu thành lập mới tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân và tập thể. Đến thời điểm này, huyện đã thành lập xong 1 tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân là Chi bộ Công ty TNHH Ngô Việt tại Cụm kinh tế - xã hội xã Hợp Thịnh.

Có 97% đảng viên tham gia học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện đảm bảo nghiêm túc. Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai đến cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy.

Việc thực hiện chỉ tiêu về “Xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương” được BTV Huyện ủy triển khai đồng bộ, có địa chỉ, nội dung và phương pháp tiến hành cụ thể. BTV Huyện ủy Tam Dương đã chỉ đạo triển khai thực hiện 14 mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt 140% chỉ tiêu giao.

Đối với nhóm nhiệm vụ và các chỉ tiêu phát triển KT-XH, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, phấn đấu năm 2022 tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt tối thiểu 6,9%. Đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt gần 3.800 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện phát sinh 15 trường hợp vi phạm đất đai mới. Tất cả các trường hợp vi phạm đất đai trên đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện, không để tồn tại kéo dài.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Duy trì số xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen đã đạt năm 2021 và tiếp tục triển khai xây dựng mới 3 xã không có tệ nạn ma tuý, cờ bạc, tín dụng đen. Đồng thời, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ giao trong năm 2022 với trên 70% khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an toàn an ninh trật tự.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.

Trong đó, chú trọng công tác bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn huyện, nhất là các dự án trọng điểm, khu, cụm công nghiệp BTV Tỉnh ủy giao; công tác giải ngân vốn đầu tư công; công tác xử lý vi phạm về đất đai; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao có giải pháp, biện pháp cụ thể, chi tiết đến từng nhiệm vụ, chỉ tiêu; phân rõ trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ.

Đồng thời, chủ động đề xuất UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để huyện Tam Dương có cơ sở triển khai thực hiện công tác GPMB khu công nghiệp, khu tái định cư; đầu tư đồng bộ hạ tầng ngoài hàng rào các cụm công nghiệp.

Hoàng Nga