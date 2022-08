Hội thảo về kiểm thử bảo mật và thu thập dữ liệu số

Ngày 26/8, Công ty cổ phần phân phối Việt Nét (VietNet)phối hợp với các hãng công nghệ tổ chức hội thảo “Góc nhìn về kiểm thử bảo mật và thu thập dữ liệu số trong kỷ nguyên mới”. Tham dự, có đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục An toàn thông tin; các cơ quan báo chí, truyền thông và một số doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam như Viettel IDC, VNPT, CMC TS, HIPT…



Thông qua buổi hội thảo, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về các giải pháp an toàn, kiểm thử, bảo mật và thu thập dữ liệu phục vụ cho lĩnh vực thông tin truyền thông; cải tiến công nghệ, nâng cao cơ sở, hạ tầng an toàn thông tin trong khối cơ quan nhà nước.

Đồng thời, giúp định hướng xu hướng phát triển công nghệ, nhận định nhu cầu cấp thiết hiện tại; đưa ra giải pháp trước mắt cho quá trình số hóa tại các cơ quan nhà nước, trường học hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân phối Việt Nét Lê Tuấn Đạt cho biết, bước vào kỷ nguyên mới trong thời kỳ hội nhập cách mạng số hóa 4.0 với sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, đi kèm với đó là các mối hiểm họa do các tin tặc tạo ra, đòi hỏi các đơn vị làm về an toàn an ninh thông tin phải có những giải pháp phù hợp để phát hiện và ngăn chặn sớm các cuộc tấn công, giúp giảm thiểu rủi ro, tác hại của các cuộc tấn công.

Từ nhận định đó, VietNet phối hợp cùng các hãng công nghệ đứng ra tổ chức buổi hội thảo, nhằm đưa tới cơ hội giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ, các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong nước và quốc tế, trang thiết bị phục vụ trong môi trường nhà nước, đặc biệt là khối thông tin và truyền thông; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào công cuộc xây dựng mô hình trường chính phủ số hóa trong tiến trình chuyển đổi số phát triển kinh tế-xã hội và cuộc sống.

Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, bắt tay hợp tác phát triển công nghệ trong thời kỳ bình thường mới, hội nhập mới sau đại dịch Covid-19, mở ra cánh cửa mới đưa các giải pháp công cụ công nghệ thông tin vào trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông.

