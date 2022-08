Đậm nghĩa tình những công trình, phần việc “Vì nhân dân phục vụ”

Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện, thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân; lan tỏa những hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.



Chi đoàn Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với Hội Phụ nữ 2, khối cảnh sát, Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Đồng Cương (Yên Lạc). Ảnh: Trường Khanh

Để tăng cường mối quan hệ gần gũi với nhân dân và giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ trong lực lượng về tình thương yêu, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, năm 2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khi chương trình được phát động, các đơn vị hội cơ sở đã vận động hội viên và các tập thể, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia hoạt động nghĩa tình này.

Bị mắc bệnh suy thận phải, mẹ thì bỏ nhà đi, cháu Đỗ Cao Quyết, sinh năm 2018 (xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô) đang ở với bà nội đã tuổi cao, sức yếu không có khả năng lao động nên đời sống rất khó khăn.

Nhằm động viên cháu Quyết và gia đình vươn lên trong cuộc sống, Hội Phụ nữ Công an huyện Sông Lô đã phối hợp với các đoàn thể nhận đỡ đầu, hỗ trợ sinh hoạt hằng tháng cho cháu.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn ngành đã nhận đỡ đầu cho hơn 60 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, với kinh phí hỗ trợ hằng tháng từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cháu.

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ công an trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Để chương trình thực sự lan tỏa và có tính bền vững, Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng mạng lưới rà soát trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời hỗ trợ, kết nối, huy động các tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành mang yêu thương đến với những trẻ em kém may mắn.

Thời gian qua, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Đơn vị đã xây dựng, triển khai cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào thi đua làm theo lời Bác dạy... Từ đó, đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, đơn vị trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng về cộng đồng.

Thiếu tá Đỗ Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhấn mạnh: Phát huy vai trò xung kích, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tích cực tham gia phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú. ĐVTN trong ngành tình nguyện đăng ký đảm nhận phần việc trong công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ, mưa lớn, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn là lực lượng đi đầu trong việc giúp nhân dân khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chi đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh giúp người dân dọn dẹp nhà cửa sau mưa bão. Ảnh Trường Khanh





Qua các trận mưa lớn liên tiếp xảy ra khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên bị ngập úng. Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của nhân dân và việc đi lại thuận lợi cho các phương tiện trong ngày mưa bão, thanh niên công an các huyện, thành phố, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã không quản ngại vất vả, dầm mưa, đối mặt với nguy hiểm để di chuyển người, tài sản, vật nuôi đến điểm an toàn; cứu lúa giúp dân; tham gia phân luồng giao thông những điểm ngập lụt…

Những hành động đó được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương biểu dương, quần chúng nhân dân ghi nhận.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, từ đầu năm 2022 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu với lãnh đạo Ban Giám đốc, các đơn vị, địa phương tổ chức thăm và tặng hàng trăm suất quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn nhân Tháng Thanh niên năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Ngoài ra, tuổi trẻ Công an tỉnh cũng tích cực tham gia đóng góp, tặng nhà tình nghĩa cho các đối tượng và thực hiện 1 công trình thanh niên là khu vui chơi tại xã Văn Tiến (Yên Lạc), phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho các em thiếu nhi nông thôn dịp hè 2022…

Lực lượng công an tỉnh cũng đã hưởng ứng nhiều chương trình hướng về cộng đồng do các cấp phát động như: Chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương và nhắn tin, đồng hành ủng hộ Chương trình “Vì phụ nữ biên cương”; phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu…

Việc đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện hướng về cơ sở giúp cán bộ, chiến sĩ có điều kiện gần dân hơn, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

Kim Hiền