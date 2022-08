Cảnh báo tình trạng trộm cắp tài sản trong khu công nghiệp

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên xảy ra 36 vụ với 29 bị can về tội trộm cắp tài sản; tăng 9 vụ, 8 bị can so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ lệ 25% trên tổng số vụ án đã khởi tố, điều tra. Điều đáng nói, tình trạng mất cắp xảy ra tại nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp ngày càng nhiều (5 vụ), phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, an toàn môi trường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.



Lực lượng bảo vệ Công ty TNHH Vinakorea, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên tăng cường giám sát, tránh trường hợp công nhân mang tài sản công ty ra ngoài

Khoảng 20h20’ ngày 29/3/2022, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên Lê Hồng Thắng, sinh năm 1994, trú tại thôn Vị Trù, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên là công nhân của Công ty TNHH Powerlogic Vina (KCN Khai Quang, phường Khai Quang) đã lén lút lấy chìa khóa xe cất trong tủ đựng đồ cá nhân của 3 công nhân làm cùng công ty.

Sau đó, Thắng lần lượt trộm cắp 3 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda AirBlade, Honda SH mode đem về phòng trọ cất giấu, mục đích cầm cố bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Tuy nhiên, do ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, Thắng không cầm cố nữa. Đến khoảng 8h sáng ngày 30/3/2022, Thắng đã gọi điện thoại cho các bị hại đến lấy xe tại quán nước đối diện công ty. Tổng giá trị tài sản Thắng trộm cắp là 108 triệu đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phương thức thủ đoạn phạm tội của các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong khu công nghiệp không mới. Đáng nói là nguyên nhân xảy ra các sự việc đều xuất phát từ chính sự chủ quan, lơ là của chủ sở hữu trong việc quản lý tài sản, dẫn đến các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ tài sản trong nội bộ các công ty chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức; kỹ năng, nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ còn nhiều hạn chế, yếu kém; việc sử dụng hệ thống camera giám sát không hiệu quả, không thường xuyên kiểm tra dữ liệu để phát hiện ra những bất thường.

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động, dẫn đến nhiều người bị mất việc làm, rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế, nợ nần.

Nhiều đối tượng do lười lao động, thích hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác mà thực hiện hành vi phạm tội. Đa phần là người chưa thành niên, nghiện trò chơi điện tử, nghiện ma túy, sống lang thang… thiếu hiểu biết các quy định pháp luật, thiếu sự quan tâm, chăm sóc giáo dục từ phía gia đình.

Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại các công ty trong khu công nghiệp nói riêng, lực lượng chức năng khuyến cáo các tổ chức, đoàn thể trong công ty, xã, phường cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các quy định liên quan trách nhiệm hình sự đối với các loại tội phạm.

Việc tuyên truyền cần sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ đến từng tổ dân phố, khu nhà trọ công nhân… để mọi người dân, đặc biệt là tầng lớp công nhân hiểu rõ các quy định của pháp luật.

Với vai trò nòng cốt, Công an thành phố Vĩnh Yên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghi vấn, có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản để giáo dục, phòng ngừa.

Các tổ công tác thường xuyên gặp gỡ, vận động người dân tích cực tham gia, tố giác tội phạm. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Một trong những yếu tố quan trọng, căn bản nhất đó là các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn kịp thời triển khai những biện pháp phòng ngừa từ xa, từ sớm như bố trí bảo vệ 24/24 giờ khu vực công ty, đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản để mọi người để cao cảnh giác.

Tại những khu vực chứa đựng những tài sản có giá trị, tập trung đông người, lắp đặt hệ thống giám sát an ninh để thuận lợi trong việc theo dõi và hỗ trợ cơ quan chức năng khi xảy ra mất mát, thiếu hụt tài sản.

Các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên cần quan tâm, giám sát, giáo dục để không trở thành mục tiêu bị đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo thực hiện hành vi phạm tội do sự non trẻ, thiếu sự hiểu biết.

Bài, ảnh: Khánh Linh