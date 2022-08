Sôi nổi chiến dịch “Hành quân xanh”

“Hành quân xanh” là chiến dịch tình nguyện lớn của tuổi trẻ lực lượng vũ trang diễn ra vào dịp hè hằng năm. Năm nay, chiến dịch diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia hướng vào phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.



Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Lô nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Hoàng Vinh ở thôn Đá Đứng, xã Quang Yên mồ côi mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ảnh: Kim Ly

Năm 2022, 9 huyện, thành phố và Công an tỉnh đã thành lập 10 đội hình triển khai chiến dịch "Hành quân xanh". Các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản, khắc phục hậu quả mưa lũ; phối hợp với đội hình “Tiếp sức mùa thi” giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022; cấp và quản lý căn cước công dân có gắn chip điện tử vào tất cả các ngày trong tuần và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Để giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, 30 cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN của đội hình "Hành quân xanh" huyện Yên Lạc đã tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc đắp đê; hỗ trợ nhân dân xã Yên Phương và thị trấn Yên Lạc thu hoạch hoa màu, đắp bờ bao xung quanh đầm cá.

Đội hình tình nguyện "Hành quân xanh" của các đơn vị Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố tổ chức đội hình tham gia dọn đất đá, kè bờ tường bị đổ.

Đoàn Thanh niên Công an thành phố Vĩnh Yên và Đoàn Thanh niên phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên nhận đỡ đầu 1 học sinh; Đoàn Thanh niên Công an huyện Bình Xuyên và Đoàn Thanh niên Công an huyện Lập Thạch, mỗi đơn vị nhận đỡ đầu 1 học sinh; Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Lô nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh triển khai mô hình “1.000 đồng cùng em đến trường” nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh. Đội hình tình nguyện "Hành quân xanh" Công an tỉnh phối hợp với các Huyện, Thành Đoàn cắm các biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ao, hồ, sông, suối để tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra trong dịp hè.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), các đội hình tình nguyện "Hành quân xanh" trên địa bàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 200 suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 160 thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao 25 suất quà tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Yên Lạc phối hợp với Ban CHQS huyện và Đoàn Thanh niên thị trấn Yên Lạc tổ chức quét dọn khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Lạc; dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. 100% đội hình tình nguyện "Hành quân xanh" đồng loạt tổ chức hoạt động thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực giúp đỡ, đồng hành, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch “Hành quân xanh” góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa.

Thời gian tới, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung trọng tâm của chiến dịch như tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhất là những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa các khu vui chơi cho trẻ em; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường... Qua đó, góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Bạch Nga