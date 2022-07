Làm gì để du khách đến Tam Đảo dài ngày hơn?

Kỳ II: “Bắt mạch” điểm nghẽn



Có rất nhiều lý do dẫn tới tình trạng du khách đến Tam Đảo lưu trú ngắn, tiêu tiền ít... Song, điều dễ nhận thấy là thiếu bản sắc trong kiến trúc cảnh quan; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch chưa bài bản, “nghèo” dịch vụ, thiếu sự liên kết vùng… Quan trọng nhất là lối làm ăn chụp giật, “chặt chém” của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, làm xấu hình ảnh du lịch Tam Đảo, khiến nhiều du khách “một đi không trở lại”.

Bất cập trong quy hoạch, sản phẩm du lịch nghèo nàn

Từ một thị trấn nổi tiếng với du lịch khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, Tam Đảo đang dần ngột ngạt vì "quá tải". Càng lên cao, đường sá càng nhỏ hẹp, khiến không ít du khách phải rùng mình, ngán ngẩm với món “đặc sản” tắc đường.

Thêm vào đó, nếu như trước kia, những ngôi biệt thự với phong cách kiến trúc Pháp làm nên một nét riêng cho Tam Đảo, thì nay, mật độ xây dựng dày đặc, thiếu quy hoạch bài bản đang phá vỡ kiến trúc cảnh quan.

Hiện, toàn thị trấn Tam Đảo chỉ có 4 điểm đỗ xe với tổng diện tích 2.510 m2, luôn trong tình trạng "quá tải", khiến nhiều phương tiện phải dừng, đỗ trên lối đi, vỉa hè dành cho người đi bộ hoặc trước cửa quán ăn, nhà hàng, khách sạn. Ngoài ra, Tam Đảo còn đang bị “bức tử” bởi rác thải và tiếng ồn từ sự thiếu ý thức của một bộ phận chủ kinh doanh dịch vụ và du khách.

Những năm gần đây, lý do khiến cho lượng khách du lịch đến Tam Đảo không ổn định, bên cạnh ảnh hưởng bởi đặc trưng khí hậu và dịch Covid-19, một phần còn do du lịch dịch vụ của Tam Đảo thiếu sự đổi mới so với các thị trường du lịch có tính tương đồng.

Ẩm thực chưa đặc sắc, không mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Đội ngũ lao động phục vụ du lịch còn thiếu, chưa được đào tạo cơ bản chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn hoạt động mang nặng tính cá thể, số lượng còn ít, chất lượng phòng nghỉ chưa đáp ứng được yêu cầu của du khách.

Đặc biệt, sản phẩm du lịch đơn điệu, chất lượng dịch vụ thấp, chưa có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm để tạo cảm giác hứng thú, hấp dẫn, giữ chân du khách. Đến nay, Tam Đảo cũng chưa có được sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch mang đặc trưng văn hóa nhằm tạo sức hấp dẫn phục vụ khách du lịch, khuyến khích chi tiêu.

... đến kinh doanh du lịch theo kiểu “ăn xổi”





Mới đây, mạng xã hội Tiktok lan truyền clip về trải nghiệm không mong muốn khi đến Tam Đảo của một cô gái tên P. Theo đó, P đã đặt tiền cọc để thuê phòng nghỉ tại thị trấn Tam Đảo. Thế nhưng, ngày hôm sau đến đúng địa chỉ thì phát hiện nơi này hóa ra lại là một căn nhà cũ, rêu mốc, đã xuống cấp nghiêm trọng, xung quanh vắng người qua lại.

Quá thất vọng kèm chút sợ hãi với cảnh tượng hoang tàn trước mắt, P đã quyết định rời đi nhanh chóng, tìm một khách sạn khác an toàn hơn. May mắn, P chỉ đặt cọc một số tiền nhỏ nên có thể hủy phòng được.

Nhiều người bày tỏ sự cảm thông trước tình cảnh trớ trêu của cô gái; đề nghị chủ phòng nghỉ sớm triển khai kế hoạch cải tạo, nâng cấp, tăng cường công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như an toàn cho du khách.

Một số khác cũng chia sẻ trải nghiệm tồi tệ tại một số khách sạn đã xuống cấp, chất lượng dịch vụ kém nhưng giá thuê phòng không hề rẻ, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần, dịp nghỉ Lễ.

Chị Nguyễn Thị Thúy, một du khách đến từ thành phố Hà Nội cho biết: “Giữa tháng 5 vừa qua, tôi có nhờ người quen ở Vĩnh Phúc đặt giúp phòng khách sạn trên thị trấn Tam Đảo, được quảng cáo đạt tiêu chuẩn 3 sao với giá 700 nghìn đồng/phòng/đêm.

Tuy nhiên, sau khi nhận phòng, mọi thứ đều khác xa những gì tôi đã tưởng tượng: Phòng ốc xuống cấp; chăn gối cũ kỹ, ố bẩn, ẩm mốc; phòng vệ sinh bốc mùi; chiếc giường gỗ xập xệ, cong vênh, mối mọt... Trằn trọc suốt đêm, tôi không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để về.

Với số tiền này, thời điểm đó tôi hoàn toàn có thể thuê được 1 phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao với hệ thống dịch vụ tiện nghi hiện đại, phong cách phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp tại những điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc…”.

Do đặc trưng của khí hậu, du lịch Tam Đảo mang tính chất mùa vụ nên thường xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu: Quá tải về mùa Hè và thưa thớt vào mùa Đông. Mặc dù huyện đã chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kinh doanh đúng pháp luật, yêu cầu các nhà hàng, khách sạn ký cam kết, niêm yết công khai giá các loại dịch vụ, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, giữ gìn an ninh trật tự; song, trên thực tế, lợi dụng lượng khách tăng đột biến vào mùa cao điểm, dịp nghỉ Lễ, Tết; không ít khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực làm ăn chụp giật đã nâng giá quá cao so với mức bình thường.

Dẫu biết rằng việc chở hàng lên núi địa hình hiểm trở, khó di chuyển sẽ tốn nhiều chi phí hơn, song, nhiều người vẫn cảm thấy “hoảng hồn”, khó chấp nhận khi phải chi đến 80 nghìn đồng cho 1 quả dừa, 300 nghìn đồng cho 1 đĩa thịt ba chỉ rang, 70 nghìn đồng cho 1 đĩa rau su su hay gần 1 triệu đồng/kg cá hồi Sa Pa... tại khu du lịch này.

Theo đánh giá của nhiều du khách, đồ ăn ở đây không chỉ đắt mà chất lượng còn không tương xứng, sử dụng nhiều hàng đông lạnh. Những kiểu kinh doanh "chụp giật", “ăn xổi” như thế này trước mắt có thể kiếm thêm được chút lợi kinh tế, nhưng về lâu dài sẽ đánh mất uy tín, thương hiệu, làm xấu hình ảnh du lịch Tam Đảo, khiến du khách ngại chi tiêu, không muốn ở lâu, thậm chí “một đi không trở lại”.

Lưu Nhung - Phùng Hải