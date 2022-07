Hiệu quả từ những lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong dịp hè

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bơi lội cho trẻ và hạn chế tối đa những vụ đuối nước thương tâm, trong dịp hè năm 2022, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp cùng nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ trẻ em, tạo sân chơi bổ ích, góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.



Nhiều trẻ em trên địa bàn huyện Sông Lô tham gia lớp học bơi miễn phí trong dịp hè 2022. Ảnh: Kim Ly

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm, Vĩnh Phúc có khoảng 20 học sinh tử vong do đuối nước, chủ yếu xảy ra vào thời gian các em được nghỉ hè.

Riêng 6 tháng đầu năm 2022, các vụ đuối nước đã cướp đi sinh mạng của 17 em học sinh từ 8 - 15 tuổi thuộc các huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo...

Các vụ tai nạn xảy ra do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là do trẻ không biết bơi, không có kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi. Đặc biệt là trong trường hợp cứu bạn đuối nước, do chưa có kiến thức trong việc cấp cứu, sơ cứu người bị đuối nước, dẫn đến tình trạng số lượng trẻ bị đuối nước tăng lên.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Phó trưởng Phòng Bảo trợ xã hội và trẻ em, Sở LĐ-TB&XH cho biết: "Việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ là hoạt động thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo phụ huynh và học sinh.

Dịp hè năm nay, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố dự kiến tổ chức 37 lớp học bơi miễn phí cho 2.200 em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các lớp học bơi được tổ chức trong khoảng thời gian 10-15 ngày, mỗi giáo viên phụ trách giảng dạy cho khoảng 15 học sinh.

Tham gia lớp học bơi, các em được phổ cập một cách đầy đủ, bài bản kiến thức, kỹ năng bơi lội cùng cách xử lý tình huống thực tế, giúp các em tự tin và có khả năng tự bảo vệ mình hoặc ứng cứu người khác trước nguy cơ tai nạn đuối nước.

Bên cạnh đó, để phòng, chống đuối nước cho trẻ em, Sở LĐ-TB&XH phối hợp cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát các vị trí nguy hiểm có thể xảy tai nạn đuối nước để cắm biển cảnh báo, tổ chức canh trực trong thời gian cao điểm; kiểm tra việc phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại các huyện, thành phố...".

Các lớp dạy bơi miễn phí được triển khai, tổ chức tại các bể bơi thiết kế hiện đại, đạt tiêu chuẩn theo quy định, được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ an toàn, đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy và luyện tập kỹ năng bơi cho trẻ.

Trong khóa học, các em được giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn, cung cấp thông tin cần thiết về môn bơi lội; hướng dẫn thực hành những động tác bơi cơ bản như kỹ năng thở, nổi nước, quạt chân bơi, tự bơi; kỹ năng cứu đuối, tự cứu đuối, quăng phao cứu đuối…

Các hoạt động dạy bơi được tổ chức chặt chẽ, khoa học. Kết thúc khóa học sẽ có một buổi kiểm tra kỹ năng bơi lội của các em, đảm bảo các em đều nắm vững kiến thức, kỹ năng bơi và có thể tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động trong môi trường nước.

Tại huyện Vĩnh Tường, từ đầu tháng 6/2022 đến nay, đã có 4 lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức cho 240 trẻ em thuộc các xã, thị trấn Lý Nhân, Đại Đồng, Vĩnh Tường, Tứ Trưng…

Trong mỗi khóa học, các em được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn trong môi trường nước; nguyên nhân, nguy cơ và cách phòng, chống đuối nước khi tham gia bơi lội; hướng dẫn cách sơ, cấp cứu khi xảy ra trường hợp bị đuối nước.

Sau 10 ngày tham gia khóa học, các em đều nắm rõ những kiến thức cơ bản và thực hành thuần thục các kỹ năng bơi trườn sấp, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, bơi sải; kỹ năng bơi và thực hành bơi cứu người đuối nước; kỹ năng cứu người đuối nước và sơ cấp cứu ban đầu.

Kết thúc khóa học bơi miễn phí tại bể bơi Minh Đăng, em Nguyễn Trung Kiên, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô hồ hởi cho biết: "Trước đây, nhìn các bạn được đi bơi, em rất thích nhưng chưa có điều kiện để học. Sau khi tham gia khóa học, được các thầy chỉ bảo tận tình, giờ đây, em đã tự tin bơi và biết xử lý một số tình huống dưới nước. Tham gia lớp học bơi, em cảm thấy rất hào hứng vì không chỉ biết bơi, mà em còn học thêm được nhiều kiểu bơi khác nhau, hơn nữa, lại được vui đùa cùng nhiều bạn mới".

Là phụ huynh đưa con đến tập bơi, chị Nguyễn Phương Thu, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo cho biết: "Hè năm nay, tôi đăng ký cho con tham gia lớp học bơi miễn phí do huyện Tam Đảo tổ chức. Tham gia khóa học bơi không chỉ giúp con tăng cường sức khỏe, cải thiện chiều cao, mà còn giúp con được học bài bản các kỹ năng bơi lội để phòng tránh đuối nước. Đây thực sự là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho các con trong những ngày hè".

Phương Anh