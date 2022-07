Khuyến khích người dân đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến

Bước đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 khi cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp điện tử) cho công dân tại tỉnh đã đem lại nhiều tiện ích, không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân mà còn góp phần giảm áp lực, nâng cao hiệu suất làm việc cho cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh (XNC).



Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh hướng dẫn người dân làm tờ khai trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp)

Thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 10695/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục DVCTT mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022, Cục Quản lý XNC đã phối với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai DVCTT cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp điện tử) cho công dân Việt Nam ở mức độ 4.

Theo đó, từ ngày 1/6/2022, công dân Việt Nam ở trong nước có thể đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý XNC khi có kết quả.

Cách thức đăng ký thực hiện qua Cổng dịch vụ công Chính phủ tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng DVCTT của Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh đã khẩn trương rà soát, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị; cử cán bộ tham gia lớp tập huấn về triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử mức độ 4.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về những tiện ích khi đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến; bố trí cán bộ trực tại bộ phận tiếp dân để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục.

Tại bộ phận tiếp dân của Phòng Quản lý XNC đã bố trí 4 máy tính phục vụ người dân làm tờ khai đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến. Trong thời gian đầu triển khai, bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu DVCTT mức độ 3, Phòng Quản lý XNC tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân thực hiện DVCTT mức độ 4 ngay tại bộ phận tiếp dân.

Tuy nhiên, do liên quan đến việc cấp hộ chiếu theo mẫu mới, từ ngày 1 - 21/6/2022, Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu của công dân (trừ những trường hợp đặc biệt) nên việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến dịch vụ công mức độ 4 bắt đầu được triển khai từ ngày 22/6/2022, số lượng phát sinh chưa nhiều.

Đồng chí Lê Thị Thắm, Phó đội trưởng Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh cho biết: “Thống kê từ ngày 22/6 - 6/7/2022, Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh tiếp nhận 10 hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp cho công dân ở mức độ 4.

Tuy số lượng chưa nhiều, nhưng bước đầu cho thấy việc triển khai cấp hộ chiếu trực tuyến mức độ 4 đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân mà còn góp phần giảm áp lực, nâng cao hiệu suất làm việc cho cán bộ làm công tác XNC…”.

Được biết, từ năm 2020, Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh đã thực hiện tiếp nhận đăng ký tờ khai điện tử làm hộ chiếu của công dân (DVCTT mức độ 3). Theo đó, người dân có thể truy cập hệ thống điện tử của Cục Quản lý XNC (Bộ Công an) để kê khai thông tin cá nhân.

Sau khi xác nhận thông tin đã khai, công dân kiểm tra thông tin và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ để lựa chọn thời gian nộp hồ sơ phù hợp với nhu cầu và lịch tiếp nhận hồ sơ của cơ quan quản lý XNC.

6 tháng đầu năm 2022, Phòng Quản lý XNC đã tiếp nhận 1.080 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, trong đó có hơn 92% làm tờ khai trực tuyến (trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi phải làm tờ khai trực tiếp).

Nếu như việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến mức độ 3 đã đem lại nhiều thuận lợi cho công dân thì mức độ 4 là một bước tiến mới với nhiều tiện ích hơn nữa.

Đồng chí Lê Thị Thắm cho biết thêm: “Với mức độ 4, công dân có thể chủ động khai và nộp tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet vào bất kỳ thời gian, địa điểm nào, bằng các phương tiện có kết nối mạng internet mà không phải trực tiếp đến cơ quan XNC để nộp tờ khai. Qua đó, giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi, chi phí in ấn; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, triển khai DVCTT mức độ 4, hồ sơ được số hóa sẽ giảm áp lực trong quá trình quản lý hồ sơ, giấy tờ cho cán bộ làm công tác XNC và hạn chế sai sót; giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp giữa công dân với cán bộ, phòng tránh và hạn chế được tiêu cực, phiền hà; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính…”.

Mặc dù đem lại nhiều tiện ích nhưng số lượng hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến gửi tới Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh hiện nay vẫn chủ yếu ở mức độ 3, hồ sơ mức độ 4 chưa nhiều.

Nguyên nhân là do để lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì công dân phải có số điện thoại chính chủ gắn với căn cước công dân. Bên cạnh đó, việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đòi hỏi công dân phải có trình độ nhất định về công nghệ thông tin do nhiều thao tác trong quá trình sử dụng hơn so với nộp hồ sơ mức độ 3 (thêm các thao tác tải ảnh, nộp lệ phí trực tuyến…) nên trường hợp người cao tuổi, người ít sử dụng thiết bị công nghệ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện DVCTT mức độ 4 trong đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp; tăng cường hướng dẫn công dân ngay tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu của Phòng Quản lý XNC.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý XNC đã xây dựng kế hoạch, triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm cấp hộ chiếu mẫu mới cho công dân” (từ ngày 20/6- 20/9/2022), với phương châm “Công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian” nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tinh thần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân có nhu cầu cấp hộ chiếu.

Bài ảnh: Lê Mơ