Trồng sen cho hiệu quả kinh tế cao

Với đặc tính dễ trồng, ít công chăm sóc, thu hoạch được nhiều sản phẩm, sen đã trở thành loại cây trồng phát triển kinh tế mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở huyện Vĩnh Tường, trong đó, mô hình trồng sen của hộ ông Cao Văn Hùng, thôn Phú Trưng, xã Thượng Trưng có quy mô lớn nhất xã, đem lại hiệu quả kinh tế cao.



Ông Cao Văn Hùng thu hoạch đài sen từ sáng sớm để kịp giao cho thương lái. Ảnh: Kim Ly

Hơn 10 năm trước, sau một thời gian nghiên cứu khảo sát, nhận thấy diện tích trồng lúa của gia đình có thể chuyển đổi sang trồng sen, ông Hùng đã mạnh dạn trồng thử nghiệm trên 1 mẫu ruộng. Để việc canh tác sen thuận lợi, ông Hùng tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và tham quan mô hình trồng sen ở những địa phương khác.

Ông Hùng cho biết: “Sen là loại cây dễ trồng, thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương. Loại cây này không đòi hỏi kỹ thuật cao, công chăm sóc nhiều… Sen thường được gieo trồng vào tháng Giêng, tùy theo điều kiện thời tiết, thời gian trồng sen có thể rút ngắn hoặc kéo dài.

Nếu thời tiết thuận lợi, sau 1 tháng rưỡi sen đã mọc đầy ruộng, nông dân có thể bắt đầu thu hoạch ngó sen, thời gian thu hoạch ngó sen có thể kéo dài 1 tháng hoặc lâu hơn. Sau đó sẽ chuyển sang thu hoạch hoa sen, gương sen, làm trà sen”.

Để phòng trừ một số loại bệnh trên cây sen, ông Hùng thường xuyên thăm ruộng nhằm nhanh chóng phát hiện ra bệnh, từ đó có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Đặc biệt, sau mỗi vụ thu hoạch ngó sen, ông Hùng chú ý bón phân, phun thuốc kích thích sinh trưởng để bổ sung chất dinh dưỡng, đề phòng cây bị chết do mất sức.

Nhờ những kiến thức có được trong quá trình canh tác, cũng như học hỏi thêm từ người đã trồng sen trước đó, mô hình trồng sen của gia đình ông Hùng đã đem lại hiệu quả. Đến nay, ông đã chuyển hẳn sang trồng sen trên toàn bộ 7 mẫu ruộng của gia đình. Các sản phẩm từ sen cho năng suất cao, chất lượng được đảm bảo.

Cây sen cho thu hoạch chủ yếu vào 3 tháng (5,6 và 7 âm lịch). Tùy vào thời gian sinh trưởng và phát triển của sen sẽ cho các sản phẩm khác nhau. Giai đoạn sen cho hạt, mỗi ngày gia đình ông Hùng có thể thu hoạch được 20-30 kg hạt sen, giá bán 80 nghìn đồng/kg; phơi khô có giá bán 150 nghìn đồng/kg; đài sen bán với giá 3 - 5 nghìn đồng/đài. Mùa hoa sen nở, gia đình ông còn ủ trà sen bán cho người dân có nhu cầu.

Được biết, với hơn 7 mẫu sen, gia đình ông Hùng thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, theo ông Hùng, đây mới chỉ là khoản lợi nhuận có được từ việc bán các sản phẩm trực tiếp từ sen như hoa sen, đài sen, hạt sen.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, từ 5 năm trước, vợ chồng ông Hùng đã đầu tư chỉnh trang lại đầm sen, bắt đầu mở rộng các dịch vụ đi kèm như cho thuê trang phục, nhận trang điểm phục vụ khách đến chụp ảnh tại đầm sen. Những dịch vụ này đã tạo thêm cho gia đình ông khoản lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm.

Ông Hùng khẳng định: “Mấy năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chăn nuôi gà vịt cũng như nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn do giá cả xuống thấp. Song, cây sen vẫn cho thu nhập ổn định, vượt xa so với thu nhập từ chăn nuôi”.

Ngoài mô hình trồng sen của gia đình ông Hùng, hiện nay, trên địa bàn xã Thượng Trưng đã có hơn 50 hộ trồng sen. Các sản phẩm từ cây sen rất dễ tiêu thụ. Hầu như thu hoạch tới đâu, thương lái thu mua tới đó, nên nông dân không phải lo đầu ra cho sản phẩm.

Với ưu thế thời gian thu hoạch ngắn, ít vốn đầu tư và công chăm sóc, sản phẩm dễ tiêu thụ, trồng sen là mô hình phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương; mở ra hướng đi mới cho nông dân phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, việc trồng sen còn góp phần tạo vẻ đẹp cho cảnh quan, môi trường vùng nông thôn.

Diệu Linh