Sai phạm tại di tích, danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa (Thanh Hóa): Huyện Nga Sơn thiếu quyết liệt trong xử lý

Thời gian qua, Văn Hóa có nhiều tin, bài phản ánh việc ông Hoàng Minh Thanh (xã Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa) tự ý xây dựng các công trình và khai thác dịch vụ trái phép khiến cho khu di tích quốc gia hồ Đồng Vụa bị xâm hại nghiêm trọng.



Ông Hoàng Minh Thanh tự ý xây dựng các công trình tại danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa

Ông Mai Sỹ Diến, Chánh thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành kết luận số 1493 về thanh tra, xác minh làm rõ việc giao khoán đất, quản lý sử dụng đất của ông Hoàng Minh Thanh. Theo kết luận thanh tra, năm 1998, khu đất mặt nước hồ Đồng Vụa đã được UBND xã Nga An giao khoán thầu, có thu sản thầu hằng năm theo hợp đồng là phù hợp với quy định của Luật Đất đai 1993. Năm 2002, vị trí khu đất mặt nước hồ Đồng Vụa được xếp hạng thuộc quần thể di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. Tuy nhiên trong quá trình quản lý, sử dụng đất tại khu đất hồ Đồng Vụa đã xảy ra nhiều vi phạm, sai phạm nghiêm trọng.

Từ năm 2002 - 2020, mặc dù hồ Đồng Vụa là di tích danh thắng quốc gia nhưng UBND huyện Nga Sơn chưa lập hồ sơ, báo cáo HĐND huyện, trình UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất để quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy định (đến năm 2021 mới được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt là đất di tích lịch sử, văn hóa), chưa được cắm mốc thực địa, khoanh vùng bảo vệ. Trách nhiệm này thuộc Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn giai đoạn 2002 - 2020. Năm 2002, UBND xã Nga An không thực hiện việc thương thảo, ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh với ông Hoàng Minh Thanh cho phù hợp với mục đích sử dụng đất và quy định về quản lý di tích danh thắng hồ Đồng Vụa theo hợp đồng giao khoán ngày 3.3.1998. Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND xã Nga An qua các thời kỳ.

Từ năm 2002 đến năm 2018, ông Hoàng Minh Thanh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh tham quan thắng cảnh trên di tích quốc gia hồ Đồng Vụa khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là vi phạm hợp đồng giao khoán đã ký năm 1998; vi phạm khoản 3 điều 12 Luật Đất đai 2003 về những hành vi bị nghiêm cấm. Từ năm 2002 đến nay, UBND huyện Nga Sơn chưa lập hồ sơ báo cáo, đề nghị UBND tỉnh cắm mốc thực địa, khoanh vùng bảo vệ, xác định ranh giới khu vực quản lý di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh (chùa Tiên, hồ Đồng Vụa, động Phủ Thông) tại xã Nga An và chưa ban hành quy chế quản lý khu di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; chưa chủ động trong việc kiểm tra và kịp thời xử lý vi phạm trong khu danh lam thắng cảnh.

Đến ngày 1.7.2018, mặc dù đã hết thời hạn giao khoán theo hợp đồng nhưng ông Hoàng Minh Thanh không trả lại đất và di chuyển, tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc trên đất và bàn giao lại nguyên trạng diện tích đất, mặt nước tại hồ Đồng Vụa cho UBND xã Nga An quản lý, sử dụng. Không phối hợp thực hiện thanh lý hợp đồng theo yêu cầu của UBND xã Nga An mà vẫn tiếp tục sử dụng khu đất hồ Đồng Vụa, vi phạm quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất quy định tại khoản 7 Điều 170 Luật Đất đai 2013; khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai 2013 về những hành vi bị nghiêm cấm và điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Về việc này, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho rằng, Chủ tịch UBND xã Nga An, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn đã thiếu quyết liệt, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm đối với việc thu hồi đất của ông Hoàng Minh Thanh sau khi hợp đồng giao khoán đã hết hạn để quản lý, sử dụng đất di tích danh lam thắng cảnh theo đúng quy định. Do đó, trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về đất đai, di tích danh lam thắng cảnh thuộc UBND xã Nga An, UBND huyện Nga Sơn; trách nhiệm tham mưu quản lý đất đai thuộc Trưởng phòng TN&MT; trách nhiệm tham mưu về quản lý di tích lịch sử - văn hóa thuộc Trưởng phòng VHTT huyện (giai đoạn 2002-2020).

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh này ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trước ngày 31.7.2022. Giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT hướng dẫn UBND huyện Nga Sơn lập hồ sơ báo cáo, đề nghị UBND tỉnh cắm mốc thực địa, khoanh vùng bảo vệ, xác định danh giới khu vực quản lý di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh chùa Tiên, hồ Đồng Vụa, động Phủ Thông.

Hoài Hương (theo vanhoa.vn)