Phát huy sức trẻ, sự nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, Đại úy Nguyễn Văn An, Trưởng Công an xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch luôn gần gũi với người dân, sâu sát địa bàn để giữ vững an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo bình yên cho nhân dân. Với những đóng góp của mình, vừa qua, Đại úy An vinh dự là 1 trong 63 Trưởng Công an xã được tôn vinh tại chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc do Bộ Công an tổ chức.



Đại úy Nguyễn Văn An vinh dự nhận Bằng chứng nhận Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc

Đại úy An sinh năm 1987, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2010, đồng chí được phân công về công tác tại Đội Nghiệp vụ cơ bản Phòng Cảnh sát hình sự, tiếp đó là Đội Hình sự và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Lập Thạch.

Tháng 3/2019, theo chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Đại úy An được điều động đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã Triệu Đề. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không phải người địa phương, nên khi mới được điều động về làm Trưởng Công an xã Triệu Đề, ban đầu, đồng chí An gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí cho biết: “Triệu Đề nổi tiếng với làng nghề hoa, cây cảnh và mây tre đan, người dân đa phần làm dịch vụ, kinh doanh, buôn bán, góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế địa phương.

Song, đi liền với đó là sự xuất hiện của nhiều tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, trộm cắp…; trong khi đó, lực lượng Công an xã còn mỏng, nơi đây được coi như địa bàn trọng điểm về ANTT với số lượng dân cư đông đúc, gây khó khăn trong việc quản lý nhân khẩu.

Ngay khi nhận công tác, tôi đã bám sát địa bàn, tạo dựng lòng tin và mối quan hệ thân thiết với người dân địa phương, từ đó nhanh chóng nắm rõ tình hình ANTT và số đối tượng trong diện quản lý, giáo dục tại cơ sở”.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, đồng chí An tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng, triển khai các văn bản, kế hoạch, chương trình đảm bảo ANTT; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các âm mưu, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, giúp người dân đề cao cảnh giác.

Nổi bật là công tác tham mưu, đề xuất Đảng ủy, UBND xã thành lập cụm liên kết đảm bảo an ninh, trật tự giữa các xã giáp ranh nhằm khép kín địa bàn để điều tra, xử lý nhanh các vụ việc liên quan đến ANTT; tham mưu xây dựng mô hình “Điện thắp sáng làng quê” tại 12/12 thôn dân cư và là xã tiên phong của huyện Lập Thạch triển khai thực hiện các mô hình đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như “4 an toàn”, “5 tự quản”, “Phòng chống tội phạm liên quan xuất, nhập cảnh, cư trú trái phép của người nước ngoài”; vận động nhân dân lắp đặt 210 camera an ninh trên các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Vừa làm, vừa nghiên cứu, học hỏi từ thực tế, Đại úy Nguyễn Văn An luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vận dụng linh hoạt kiến thức, sở trường của từng cán bộ, chiến sĩ để phân công thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ANTT với các đội nghiệp vụ Công an huyện Lập Thạch; phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tuần tra bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí An cùng lực lượng Công an xã phát huy tốt vai trò xung kích trên tuyến đầu chống dịch, đồng hành cùng chính quyền và người dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Đại úy Nguyễn Văn An thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân

Với những hành động cụ thể, thiết thực, đồng chí An nhận được sự tin tưởng, yêu mến của đồng nghiệp và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương. Ông Phan Tiến Chúc, người dân thôn Vọng Sơn cho biết: “Trước đây, công an xã bán chuyên trách còn gặp khó trong xử lý một số vụ việc vì nể nang, ngại va chạm người cùng xóm, cùng làng, nhưng từ khi đồng chí An được điều động về làm Trưởng Công an xã đã kiên quyết xử lý, nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, các tệ nạn ma túy, lô đề, cờ bạc giảm rõ rệt.

Đồng chí An thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ nhân dân, nên nhiều người đã trở thành tai, mắt giúp lực lượng Công an xã đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao hơn.

Vừa qua, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc cướp tài sản tại cửa hàng sửa chữa điện thoại với thủ đoạn hết sức liều lĩnh, manh động. Đồng chí An đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng Công an xã rà soát các tuyến đường, các camera an ninh của xã và của các hộ gia đình để xác minh hướng tháo chạy của tên cướp. Chỉ 18 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã đã bắt được tên cướp, đem lại sự bình yên cho nhân dân”.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, Đại úy Nguyễn Văn An đã cùng lực lượng Công an xã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

Đến nay, Công an xã đã thu thập 100% thông tin về dân cư, làm sạch 98% dữ liệu dân cư; phối hợp với Công an huyện tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người từ 14 tuổi trở lên, phục vụ đắc lực Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Với nỗ lực của Đại úy Nguyễn Văn An nói riêng, tập thể Công an xã nói chung, Công an xã Triệu Đề 3 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Công an tỉnh, đồng chí An cũng nhận được Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an tỉnh, UBND huyện Lập Thạch và xã Triệu Đề…

Bài, ảnh: Anh Phương