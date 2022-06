Tấm "áo giáp" đặc biệt

Nhằm tăng cường miễn dịch cho những người đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, mới đây, ngành Y tế tỉnh tiếp tục triển khai tiêm mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2) ở 9 huyện, thành phố. Trong bối cảnh dịch Covid-19 có dấu hiệu tăng mạnh ở các nước châu Âu do biến thể phụ BA.2 của dòng Omicron có khả năng lây lan cao hơn (khoảng 30%), nhưng không gây nguy hiểm hơn so với phiên bản "tiền nhiệm" BA.1 thì việc tiêm vắc xin mũi 4 thời điểm này là rất cần thiết, giúp người dân phòng bệnh tốt hơn, đảm bảo an toàn về sức khỏe gắn với phục hồi nền kinh tế.



Tăng cường miễn dịch tối đa

Khoảng 6h sáng ngày 15/6, lực lượng y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có mặt tại Công ty TNHH Vina Korea, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho công nhân. Trong tâm thế phấn khởi, từng tốp công nhân ở các phân xưởng lần lượt vào vị trí khám sàng lọc và tiêm chủng theo đúng quy trình.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Vina Korea triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho công nhân lao động

Thay vì lo lắng, hồi hộp như các lần tiêm trước, các công nhân khá tự tin, vui vẻ khi tiêm mũi 4. Sau gần 4h đồng hồ, nhiệm vụ “bao phủ” vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho hơn 1.200 công nhân ở Công ty TNHH Vina Korea (đạt hơn 80%) đã hoàn thành trong sự an toàn, phấn khởi của cán bộ, người lao động.

Chị Phạm Thị Thanh, công nhân Công ty TNHH Vina Korea cho biết: “Được tiêm mũi nhắc lại lần 2 tôi cảm thấy rất vui, bởi đây là số liều tiêm cao nhất tại thời điểm này và không phải ai cũng may mắn được như vậy. Với 4 mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 tôi thấy rất yên tâm. Nhờ có sự quan tâm của tỉnh, ngành Y tế đã giúp chúng tôi tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động sản xuất tại công ty”.

Các loại vắc xin mRNA (do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất) và Astrazenca, vắc xin cùng loại với mũi 3 được ngành Y tế triển khai trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) lần này. Phạm vi đợt tiêm chủng được triển khai tại 100% xã, phường, thị trấn ở 9 huyện, thành phố; nơi có các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng cho người dân, các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đa khoa khu vực Phúc Yên, Sản-Nhi Vĩnh Phúc và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị và hỗ trợ các điểm tiêm chủng.

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, hiện nay, dịch Covid-19 chưa chấm dứt hoàn toàn, thậm chí, những ngày qua, nhiều nước châu Âu ghi nhận số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng cao; các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 vẫn tiềm tàng với những nguy cơ gây bệnh diện rộng, khó lường, nên người dân cần tiếp tục tiêm vắc xin để không bỏ mất cơ hội bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, nhất là nhóm đối tượng nguy cơ cao.

Những người đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ, đúng hạn sẽ được bảo vệ tốt nhất, nhưng hiệu quả sẽ giảm dần theo thời gian. Đối tượng tiêm mũi 4 là người từ 50 tuổi trở lên; người 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19; cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp…

Trong những đợt tiêm chủng gần đây, ngành Y tế đã ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng bằng việc triển khai sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng về công khai thông tin tiêm chủng, hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng, hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng dụng số sức khỏe điện tử...

Đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19

Theo báo cáo của ngành Y tế, đến chiều 15/6, toàn tỉnh được phân bổ khoảng 2,7 triệu liều vắc xin. Qua các đợt tiêm chủng, tỷ lệ người dân tiêm mũi 1 đạt 99,9%; mũi 2 đạt 99,0%; mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 75%; mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 0,8% với hơn 6.000 mũi.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tiến độ tiêm mũi 3 và mũi 4 còn thấp do nhiều người dân có tâm lý chủ quan, cho rằng mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ nên không muốn tiêm. Cùng với đó, những thông tin tiêu cực không chính thống về tác dụng phụ của vắc xin khiến người dân lo ngại.

Tuy nhiên, nhìn vào một số nước châu Âu có số ca mắc Covid-19 tăng cao trở lại như Anh, Đức, Ý, Hy Lạp... thời gian qua cho thấy nguy cơ bùng phát dịch do biến thể mới của dòng Omicron là rất đáng lo ngại. Theo Giám đốc WHO khu vực châu Âu, mặc dù triệu chứng nhẹ, song ở những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp thì các biến thể của dòng Omicron vẫn là 1 căn bệnh gây chết người và thế giới sẽ phải sống chung với Covid-19 trong 1 khoảng thời gian khá dài.

Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản đôn đốc các địa phương cũng như ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng địa bàn; rà soát, lập danh sách đối tượng; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát kỹ các trường hợp đủ điều kiện tiêm vắc xin; tổ chức tiêm an toàn, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

Quán triệt triển khai tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi theo quy định; phối hợp với Sở GDĐT tuyên truyền lợi ích, hiệu quả và an toàn của hoạt động tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và vận động phụ huynh cho con em tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; khẩn trương tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành trong quý II/2022.

Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Công thương thực hiện ký cam kết với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp về việc hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động theo quy định. Nếu đơn vị nào không rà soát kỹ các trường hợp đủ điều kiện tiêm, không hoàn thành việc tiêm vắc xin cho người lao động theo quy định và để xảy ra dịch bệnh bùng phát tại đơn vị thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

