Xung quanh vụ việc xử lý di tích số 7 Lý Chính Thắng, TP.HCM: Đề xuất phương án mới sau khi chủ nhà nộp đơn cứu xét

Sau khi Văn Hóa đăng tải liên tiếp hai bài Xung quanh vụ việc xử lý di tích số 7 Lý Chính Thắng, TP.HCM: Các phương án đều... tắc (số 3726 ra ngày 23.5) và Chủ nhà chính thức nộp đơn cứu xét (số 3730 ra ngày 1.6), mới đây nhất, TP.HCM đã nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết. Hiện phương án này đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.



Thành phố giao UBND quận 3 báo cáo kết quả thẩm định giá 2 nhà đất số 7 và số 9 Lý Chính Thắng tại thời điểm hiện nay

Theo văn bản số 2830 của Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Sở Tài chính TP.HCM) gửi UBND TP, thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Trưởng Ban chỉ đạo 167 tại cuộc họp Ban chỉ đạo trước đó liên quan đến việc xử lý nhà đất số 7 và nhà đất số 9 đường Lý Chính Thắng (phường Võ Thị Sáu, quận 3), Thường trực Ban Chỉ đạo 167 đề xuất 2 phương án để xin ý kiến.

Qua phân tích trên cơ sở các quy định pháp định hiện hành, Thường trực Ban Chỉ đạo 167 quyết định chọn phương án khả thi hơn, đây là phương án do Sở TN&MT TP.HCM đề xuất. Cụ thể, căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; tại Điều 7 về “Hình thức xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại”, quy định thực hiện một trong các hình thức: Giữ lại tiếp tục sử dụng; Thu hồi; Điều chuyển; Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng đất; Chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý; Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng;… và hình thức khác. Tại khoản 3 Điều 11 của Nghị định này quy định: “Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án và ban hành Quyết định: Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định thuộc một trong các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai trên cơ sở đề nghị của Bộ, cơ quan Trung ương (đối với nhà, đất thuộc Trung ương quản lý), UBND cấp tỉnh (đối với nhà, đất thuộc địa phương quản lý) và ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính”. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, tại điểm i khoản 2 Điều 118 quy định: “Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Vì thế, để giải quyết kiến nghị của gia đình ông Ngô Toại và bà Trần Thị My (đã mất, người đại diện gia đình trực tiếp quản lý căn nhà số 7 Lý Chính Thắng là ông Ngô Văn Lập, con trai ông Ngô Toại) về việc được tiếp nhận nhà đất số 9 đường Lý Chính Thắng để ở, ngược lại nhà nước tiếp nhận nhà đất số 7 đường Lý Chính Thắng để bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cấp quốc gia, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung: UBND TP lập thủ tục thu hồi nhà đất số 7 Lý Chính Thắng để quản lý theo diện nhà di tích; việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Ngô Toại và bà Trần Thị My thực hiện theo giá thị trường theo quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. UBND TP kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định đối với nhà đất số 9 Lý Chính Thắng cho gia đình ông Ngô Toại và bà Trần Thị My theo giá thị trường.

Phần trị giá chênh lệch cao hơn giữa giá bán nhà đất số 9 Lý Chính Thắng và giá trị bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi nhà đất số 7 Lý Chính Thắng, ngân sách TP.HCM sẽ nộp thay cho gia đình. Để có cơ sở thực hiện nội dung này, TP giao UBND quận 3 báo cáo kết quả thẩm định giá 2 nhà, đất nêu trên theo giá thị trường tại thời điểm hiện nay (tháng 6.2022). Đồng thời, ngân sách TP.HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng cho hộ gia đình để cải tạo, sửa chữa nhà và hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Nhà đất số 7 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 (Nhà di tích Sở chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968) thuộc sở hữu của gia đình ông Ngô Toại và bà Trần Thị My (sở hữu tư nhân). Nhà đất số 9 đường Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 thuộc sở hữu nhà nước hiện do Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố tạm quản lý và đang chốt giữ trống… Liên quan đến việc thẩm định giá 2 nhà đất số 7 và 9 đường Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu (phường 8 cũ), quận 3, vào ngày 12.9.2019, UBND quận 3 đã có báo cáo về kết quả thẩm định giá, cụ thể: Nhà đất số 7 Lý Chính Thắng (diện tích đất 74,2m2) có trị giá gần 20 tỉ đồng; Nhà đất số 9 Lý Chính Thắng (diện tích đất 105m2) có trị giá gần 28,4 tỉ đồng. Như vậy, theo báo cáo của UBND quận 3, nhà đất số 7 đường Lý Chính Thắng (thuộc sở hữu tư nhân - di tích lịch sử) được định giá năm 2019 có giá trị thấp hơn nhà đất số 9 đường Lý Chính Thắng (thuộc sở hữu nhà nước) khoảng 8,4 tỉ đồng, chủ yếu do diện tích đất (phần không phạm lộ giới) của nhà số 7 nhỏ hơn diện tích đất của nhà số 9 đường Lý Chính Thắng là 30,8m2.

Năm 1988, Bộ Văn hóa (nay là Bộ VHTTDL) công nhận căn nhà số 7 Lý Chính Thắng, quận 3 là di tích Lịch sử, văn hóa quốc gia. Thể theo nguyện vọng gia đình, Nhà nước đã có chủ trương hoán đổi căn nhà di tích này với căn nhà khác và hỗ trợ cho gia đình 5 tỉ đồng để di dời đi, nhưng các phương án sau nhiều năm vẫn “giậm chân tại chỗ” vì vướng các quy định. Để tháo gỡ vấn đề này, nhằm thể theo nguyện vọng gia đình và tiếp tục phát huy giá trị di tích, TP.HCM và các Bộ, ngành liên quan đã nhiều lần bàn bạc để tìm phương án tốt nhất, hy vọng rằng những nỗ lực của các cơ quan đến nay đã thật sự có kết quả.

