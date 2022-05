Ấm lòng những suất cơm từ thiện

Hội Phụ nữ Công an thành phố Phúc Yên vừa tổ chức chương trình từ thiện phát cơm, cháo và quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện 74 Trung ương, thành phố Phúc Yên.



Hội viên phụ nữ Công an thành phố Phúc Yên phát cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện 74 Trung ương

Trong khoảng 30 phút, 500 suất cơm, cháo và quà đã được hội viên phụ nữ Công an thành phố Phúc Yên phát đến tay các bệnh nhân.

Với mong muốn động viên, chia sẻ phần nào khó khăn với bệnh nhân nghèo trong thời gian điều trị tại Bệnh viện 74 Trung ương, từ tháng 6/2019, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã tham mưu lãnh đạo Công an thành phố triển khai thực hiện chương trình “Cùng chia sẻ yêu thương” và duy trì mỗi tháng 1 lần để trao những suất cơm hoặc cháo kèm theo những phần quà tặng các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Phúc Yên chia sẻ: "Những suất ăn, bữa cơm mang tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Phúc Yên nói chung, hội viên phụ nữ Công an thành phố nói riêng đến với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho những bệnh nhân vượt qua bệnh tật, sớm trở về với gia đình".

Lan Hương

(Công an tỉnh)