Ấn tượng du lịch Vĩnh Phúc trong lòng bạn bè quốc tế

Nằm trong chuỗi hoạt động bên lề của SEA Games 31, các tour du lịch ngắn ngày được tổ chức phục vụ các đoàn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV), trọng tài, khách mời tham gia 2 môn Muay và Golf tại Vĩnh Phúc. Tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã để lại ấn tượng, kỷ niệm đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.



Mới đây, đoàn tham gia môn Muay tại SEA Games 31 đã có chuyến tham quan tại Khu danh thắng Tây Thiên và Khu du lịch Tam Đảo trong ngày trước khi thi đấu. Trong suốt quá trình tham quan, du lịch, Ban Tổ chức môn Muay và Golf của tỉnh đã triển khai lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh dẫn đường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, Trung tâm Xúc tiến thông tin và Du lịch tỉnh, Sở VH-TT&DL đã cử đoàn cán bộ, phiên dịch, hướng dẫn viên đưa các VĐV, HLV, trọng tài, khách mời đi tham quan, hướng dẫn và hỗ trợ tại các điểm du lịch.

Các vận động viên môn Muay tới tham quan tại Khu danh thắng Tây Thiên

Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tam Đảo trực tại các điểm đến, đảm bảo để các đoàn được tham quan an toàn, vui tươi.

Chị Chea Ying Diong (đội tuyển Muay - Malaysia) chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ và cảm thấy thú vị về chuyến đi này, thời tiết ở Tam Đảo, Tây Thiên khá mát mẻ, dễ chịu; cảnh quan đẹp. Con người ở đây thân thiện và đôn hậu. Chuyến đi này giúp chúng tôi thoải mái và tự tin hơn khi bước vào kỳ thi đấu”.

Không chỉ được chiêm bái, dâng hương, tìm hiểu về vùng đất Tây Thiên linh thiêng mà các đoàn VĐV đến từ các nước Đông Nam Á còn được giới thiệu về lịch sử Quốc Mẫu Tây Thiên - một nhân vật huyền thoại, biểu tượng của lòng nhân ái, sự đôn hậu và tài năng, dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam.

Cùng với khám phá cảnh quan núi rừng hùng vĩ, thác nước, suối chảy đan xen, trải nghiệm cáp treo Tây Thiên…, các đoàn còn được khám phá, check-in tại các điểm du lịch như Nhà thờ đá, quảng trường Tam Đảo...

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh Đàm Thị Hằng cho biết: “Chúng tôi kết hợp cùng đưa các đoàn VĐV, HLV tới các điểm Tây Thiên, Tam Đảo, Đại Lải để quảng bá các điểm du lịch nổi tiếng, đặc trưng của vùng đất Vĩnh Phúc. Với mỗi vùng đất, những sản vật độc đáo của địa phương và ẩm thực phong phú, nụ cười thân thiện sẽ luôn để lại trong lòng bạn bè quốc tế những kỷ niệm đẹp nhất”.

Vận động viên nước bạn thích thú khi được trải nghiệm tour du lịch ngắn ngày tại Khu danh thắng Tây Thiên

Tour du lịch ngắn ngày được tổ chức cho các đoàn trước khi tham gia thi đấu hoặc khi đã thi đấu xong được Sở VH-TT&DL chọn các điểm hấp dẫn, hợp lý nhất để đảm bảo thời gian cũng như tranh thủ cơ hội vàng để quảng bá các điểm đến du lịch Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, các đoàn cũng được lưu trú tại 2 địa điểm nổi tiếng là Flamingo Đại Lải Resort và Khách sạn DIC-Star Vĩnh Phúc. Tại đây, các VĐV, HLV, trọng tài và khách mời đã có những trải nghiệm thú vị về hệ thống dịch vụ đẳng cấp gắn liền với không gian xanh, thiết kế ấn tượng có một không hai của Việt Nam.

Anh Roberto Nell Jone (đội tuyển Muay Philippines) phấn khởi: “Để bảo đảm lịch tập luyện và sức khỏe, chúng tôi chỉ có một buổi sáng dành cho hoạt động tham quan, dã ngoại, song chừng đó cũng đủ để chúng tôi nhớ mãi vẻ đẹp thiên nhiên, nét văn hóa đặc sắc cùng tình cảm, sự nhiệt tình, mến khách mà các bạn dành cho mình.

Không chỉ vậy, đây cũng là dịp để các đoàn VĐV có cơ hội giao lưu, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của nước bạn. Với tinh thần thoải mái, chắc chắn các VĐV sẽ cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn”.

Ẩm thực Vĩnh Phúc cũng được bạn bè quốc tế đánh giá cao với nhiều món ăn hấp dẫn như pizza cá thính, bánh hòn Hương Canh, su su, gà đồi Tam Đảo, tép dầu đầm Vạc… Đặc biệt, các sản vật địa phương như chuối rừng, mật ong, phấn hoa Tam Đảo được các đoàn thích thú thưởng thức và mua làm quà.

Không chỉ bó hẹp trong không gian lưu trú - khách sạn mà du khách còn được đi thực tế, dã ngoại với các điểm đến hấp dẫn mang nhiều sắc thái khác nhau như du lịch tâm linh, sinh thái, khám phá, trải nghiệm, trekking… và đã để lại nhiều cảm xúc, kỷ niệm đẹp trong lòng du khách khi lần đầu đặt chân tới Vĩnh Phúc.

Ở đây, họ cảm thấy luôn được chào đón từ không khí cờ hoa, nụ cười thân thiện tới cách làm sáng tạo, khéo léo, đưa ẩm thực vùng miền đan xen vào các bữa ăn mang hương vị riêng của từng quốc gia... Chuyến đi này sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ, xúc động nhất với bạn bè quốc tế được tham gia SEA Games 31!. Và đây cũng là sự thành công của Vĩnh Phúc khi được chọn là địa điểm tổ chức thi đấu 2 môn Golf và Muay.

Bài, ảnh: Thu Thủy