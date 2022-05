Nữ chiến sĩ đa tài, nhiệt huyết với công việc

Là sinh viên xuất sắc của Học viện Cảnh sát nhân dân, sau khi tốt nghiệp, Trung úy Nguyễn Hồng Phượng công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh. Đồng chí đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động, phong trào do đơn vị và tổ chức Đoàn các cấp phát động; nhiệt huyết với công tác chuyên môn. Với Trung úy Phượng “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” luôn là “kim chỉ nam” trong thực hiện nhiệm vụ; lấy sự bình yên của nhân dân là hạnh phúc của mình…



Trung úy Nguyễn Hồng Phượng (bên trái), cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiếp thu các kinh nghiệm công tác từ đồng nghiệp





Gặp Nguyễn Hồng Phượng ở nhiều chương trình, hội thi trong và ngoài lực lượng CAND tổ chức, chúng tôi ấn tượng với cô gái trẻ nhưng có lối thuyết trình cuốn hút và truyền cảm.

Cứ ngỡ cô gái có dáng người mảnh khảnh ấy chỉ phù hợp với những công việc nhẹ nhàng, văn phòng, nhưng thật bất ngờ, Phượng lại đang tích cực tập luyện bộ môn bắn súng, đại diện cho cán bộ Công an tỉnh dự Hội thao “Điều lệnh, bắn súng, võ thuật” do Bộ Công an sắp tổ chức.

Khi được hỏi, tại sao ở lĩnh vực nào Phượng cũng có thể thực hiện và hoàn thành tốt như vậy, Phượng cười và chia sẻ: “Khi vào lực lượng CAND, em đã luôn xác định vững chắc tư tưởng sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Đảng, Nhà nước và nhân dân cần đến. Được phân công nhiệm vụ đồng nghĩa lãnh đạo đơn vị tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt, do vậy, em luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao”.

Được biết, Phượng sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học ở thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, có bố công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân nên ngay từ nhỏ em đã ước mơ trở thành chiến sĩ công an, đóng góp công sức nhỏ bé của mình bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Để thi đỗ vào lực lượng công an, Phượng đã phải nỗ lực rất nhiều trong học tập. Mọi cố gắng đã được đền đáp khi Phượng là thí sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất khối A1 của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2016.

Sau 4 năm học tập, Phượng lại được vinh danh là thủ khoa đầu ra, tốt nghiệp loại xuất sắc. Cuối năm 2020, Phượng được phân công công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh theo đúng chuyên ngành mình học và thăng quân hàm trước 2 năm.

Với nhiều thành tích nổi bật khi học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, về công tác tại Công an tỉnh, Trung úy Phượng luôn khắc ghi lời Bác dạy CAND, phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động phong trào.

Với khả năng thuyết trình, Phượng đã được lãnh đạo Công an tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất, với đề tài “Công an Vĩnh Phúc với khát vọng phát triển đất nước”, Phượng đã thuyết phục Ban giám khảo và các khán giả để giành giải Ba trong cuộc thi.

Bên cạnh đó, Phượng còn hăng hái xung phong tham gia nhiều cuộc thi và đều giành được thành tích cao như: Giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu cộng đồng Asean” do Sở Ngoại vụ tổ chức; giải Khuyến khích cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc trong lực lượng CAND” do Bộ Công an tổ chức; đạt được kết quả cao trong cuộc thi viết cảm nhận về áo dài do Hội LHPN tỉnh tổ chức…

Với sự nhiệt tình, sáng tạo trong các hoạt động phong trào, đầu năm 2022, Trung úy Phượng đã được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao đảm nhận vị trí Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự và tham gia vào Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh.

Trên cương vị người “thủ lĩnh” thanh niên của đơn vị, Trung úy Phượng đã luôn khích lệ, động viên đoàn viên trong chi đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Nhờ đó, đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn luôn thống nhất trong nhận thức và hành động, có nhiều ý kiến, sáng kiến hay phục vụ công tác trong tình hình mới.

Nói về cán bộ của mình, Thiếu tá Bằng Thị Ngọc Thúy, Đội trưởng Đội Kỹ thuật phòng, chống tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự cho biết: Trung úy Phượng không chỉ là cán bộ tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan, đơn vị mà trong công tác chuyên môn Phượng luôn chịu khó tìm hiểu, học hỏi kiến thức từ đồng nghiệp đi trước.

Phượng rất nhiệt huyết trong công việc, nhiệm vụ nào được giao cũng hoàn thành tốt. Là trợ lý giám định, Trung úy Phượng đã giúp cho các giám định viên “giải mã” tỉ mỉ, cẩn thận các tang vật, vật chứng quan trọng, cho kết quả giám định chính xác; giúp cơ quan điều tra nhanh chóng khám phá các vụ án.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoài tự tìm hiểu kiến thức từ các tài liệu nghiệp vụ, Phượng còn đăng ký tham gia học văn bằng 2 về hóa học nhằm phục vụ cho lĩnh vực giám định hóa học đòi hỏi tính chuyên môn cao…

Với Trung úy Nguyễn Hồng Phượng, những thành tích đạt được mới chỉ là bước đầu và làm tiền đề để tự mình không ngừng nỗ lực, cố gắng trong thời gian tới. Bởi, theo Phượng, tuổi trẻ thì phải xung kích, nhiệt huyết trong các công việc, hoạt động, còn được làm việc là tiếp tục đam mê, cống hiến theo gương Bác Hồ, vì sự bình yên của nhân dân…

Bài, ảnh: Kim Hiền