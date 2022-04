Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đồng thời mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở VH-TT&DL đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn; các Ban quản lý di tích, danh lam thắng cảnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; các địa điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.



Đảo Ngọc - khu du lịch sinh thái giữa hồ Đại Lải hấp dẫn khách du lịch

Trong đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các khu, điểm du lịch; bảo tàng, các di tích, danh lam thắng cảnh, nơi tổ chức các sự kiện hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao và du lịch, đảm bảo một kỳ nghỉ lễ, mùa du lịch an tâm và an toàn.

Tổ chức, duy trì mọi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch bình thường trong dịp nghỉ lễ. Trong tổ chức các hoạt động, đặc biệt là lễ hội đón nhận bằng xếp hạng di tích, mừng lễ Phật đản, lễ tiệc, lễ hội truyền thống tại các di tích; khánh thành tu bổ di tích; hành hương, tham quan di tích, công trình văn hóa… các cơ quan, đơn vị Bảo tàng tỉnh, Ban tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch;Ban quản lý các khu, điểm di tích, trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí; cơ sở kinh doanh lữ hành, lưu trú trên địa bàn tỉnh mở cửa đón khách tham quan, căn cứ điều kiện thực tế.

Có biện pháp nhắc nhở người tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, khách tham quan bảo tàng, di tích - danh lam thắng cảnh, người tham gia lễ hội, du khách sử dụng dịch vụ thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Tổ chức phân luồng, đón tiếp, hướng dẫn khách, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển khách du lịch, các khu, điểm du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch, các trung tâm mua sắm, cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn.

Kiểm tra các chỉ dẫn cảnh báo nguy hiểm, biện pháp cứu hộ, cứu nạn; tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch.

Tin, ảnh: Thu Thủy