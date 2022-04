Đảm bảo an sinh xã hội cho người khuyết tật

Với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật (NKT), tỉnh luôn quan tâm, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội cho NKT bằng nhiều hình thức linh hoạt. Qua đó, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ NKT vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên hòa nhập cộng đồng.



Từ nguồn kinh phí của Nhà nước và nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, nhiều trẻ khuyết tật vận động được khám, phẫu thuật miễn phí. Ảnh: Trà Hương

Hiện, trên địa bàn tỉnh có khoảng 150 nghìn NKT. Đa số NKT đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu sống dựa vào người thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Xác định công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho NKT là việc làm quan trọng, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật ở địa phương, đảm bảo triển khai kịp thời công tác xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy chứng nhận khuyết tật; giải quyết tốt các chế độ, chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có NKT, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về Luật NKT để người dân nắm được và chung tay cùng các cấp, ngành hỗ trợ chăm sóc, giáo dục giúp NKT hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các hội, tổ chức nhân đạo trong, ngoài tỉnh quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, công cụ, dụng cụ hỗ trợ; thường xuyên rà soát, thống kê số NKT để thực hiện chi trả chế độ kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định…

Hiện nay, toàn tỉnh đang chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho hơn 16.400 NKT; trong đó, có hơn 2.200 NKT đặc biệt nặng, hơn 14.100 NKT nặng, hơn 1.900 người đang hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng, 192 người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe NKT được các cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội triển khai thường xuyên như khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng miễn phí hoặc giảm một phần chi phí; hỗ trợ phẫu thuật tim, mắt, sứt môi, hở hàm ếch; cấp thẻ BHYT; tặng xe lăn, dụng cụ chỉnh hình; trợ giúp pháp lý…

Giai đoạn 2011-2021, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở LĐ-TB&XH đã vận động hỗ trợ NKT 2.375 xe lăn, 192 chân giả, gần 1.000 gậy dò đường; phẫu thuật thủy tinh thể cho hơn 3.000 NKT về mắt; hỗ trợ hơn 1.000 máy trợ thính; tặng quà NKT thuộc hộ nghèo với mức từ 800 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/hộ…

Riêng Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh đã vận động quyên góp được gần 105 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 230.000 lượt NKT, tặng hơn 3.000 xe đạp, hơn 4.000 xe lăn; hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho 524 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với quan điểm “Trao cho NKT cần câu, chứ không cho con cá”, từ nguồn kinh phí của Nhà nước và nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm bảo trợ, hỗ trợ sinh kế cho NKT đạt hiệu quả thiết thực.

Điển hình như thành lập và trực tiếp huy động các nguồn tài trợ tặng máy khâu công nghiệp cho Hợp tác xã May mặc NKT xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tạo việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho gần 30 NKT; đưa Hợp tác xã Dịch vụ may mặc Long Hoa, Hợp tác xã Tình thương Tiền Châu đi vào hoạt động ổn định; phối hợp với các cơ sở dạy nghề hỗ trợ đào tạo các nghề may, thêu ren, làm hoa lụa, thủ công mỹ nghệ… cho hàng nghìn NKT; giới thiệu hàng trăm NKT vào làm việc tại các cơ sở may, làm hoa lụa tư nhân với mức thu nhập 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ vốn mua bò giống cho gần 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo có NKT…

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các hoạt động giải trí, văn nghệ, thể thao... tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, lành mạnh để NKT có cơ hội thể hiện năng lực và niềm đam mê, giúp họ sống lạc quan, vượt qua mặc cảm, khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh phối hợp với các cơ sở dạy nghề hỗ trợ đào tạo nghề may cho NKT. Ảnh: Trà Hương

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo an sinh xã hội cho NKT còn gặp một số khó khăn do không có kinh phí để thực hiện các chương trình, đề án trợ giúp NKT; nhân lực thực hiện các hoạt động trợ giúp NKT tại tuyến cơ sở hoạt động chưa hiệu quả…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, NKT là đối tượng có nguy cơ phải đối mặt với nhiều biến chứng bệnh và có tỷ lệ tử vong cao hơn nếu không may mắc Covid-19; cơ hội tìm kiếm việc làm của NKT trong điều kiện hiện nay cũng hạn chế.

Vì vậy, thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh cần thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn NKT cách phòng, chống dịch bệnh; các cơ sở bảo trợ xã hội có sự quan tâm, chú ý đến đối tượng NKT nhiều hơn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc; hướng dẫn NKT phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng…

Đồng thời, hỗ trợ NKT có được cơ hội việc làm phù hợp với bản thân, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người có ích cho xã hội.

Minh Nguyệt