Phiên chợ tình ca trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Tối 26/4, tại huyện Mèo Vạc, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Lễ hội chợ tình Khâu Vai và đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.



Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội chợ tình Khâu Vai

Khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, Hà Giang còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đa dạng, độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số. Để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp và nhận diện 131 di sản văn hóa vật thể, 446 di sản văn hóa phi vật thể làm cơ sở xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đến nay, tỉnh đã có 3 bảo vật quốc gia, 61 di sản văn hóa vật thể, 27 di sản văn hóa phi vật thể đã được xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh.

Dịp này, tỉnh vui mừng được đón nhận thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, đó là tập quán tín ngưỡng chợ phong lưu Khâu Vai và lễ cầu an của người Giáy huyện Mèo Vạc.

Lễ hội chợ phong lưu Khâu Vai là phiên chợ tồn tại cách ngày nay hơn 100 năm, là huyền thoại về chuyện tình của nàng Út, người dân tộc Giáy và chàng Ba, người dân tộc Nùng. Đây là phiên chợ đặc biệt bởi mỗi năm chỉ tổ chức một lần, người đến chợ không vì mục đích mua bán mà đến chợ để gặp bạn, tìm bạn, cầu duyên, cầu phúc ở miếu Ông, miếu Bà và thưởng thức những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc nơi vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Lễ cầu an của người Giáy còn có tên gọi khác là lễ múa kiếm, đây là nét văn hóa đặc trưng của người Giáy ở xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc. Lễ cầu an được tổ chức nhiều dịp trong năm để cầu cho mùa màng bội thu, cây lúa trổ bông dày hạt, dân bản ấm no và hạnh phúc.

Việc tổ chức lễ hội chợ tình Khâu Vai sau hai năm gián đoạn là thực hiện chủ trương mở cửa, phục hồi du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Với giá trị độc đáo của lễ hội cùng nhiều hoạt động văn hóa sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm, hòa mình với không gian văn hóa đậm chất truyền thống nơi Cao nguyên đá Hà Giang.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch đã lên trao quyết định công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đã trao tiền hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Số tiền quyên góp tại lễ hội là hơn 25 tỷ đồng.

Kết thúc chương trình lễ khai mạc lễ hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề “phiên chợ tình ca trên cao nguyên đá”.

Lễ hội chợ tình Khâu Vai diễn ra từ ngày 25 đến 27/4 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và những hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho du khách trong và ngoài nước.

