Đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú

Thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022, Đoàn liên ngành do Sở Công thương chủ trì đã tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan tại một số bếp ăn bán trú ở trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo. Qua kiểm tra đã nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện nghiêm quy định ATTP, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các nhà trường trong thực hiện ký kết hợp đồng, giám sát doanh nghiệp cung cấp suất ăn bán trú.

Đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP kiểm tra chất lượng các suất ăn bán trú tại Trường tiểu học Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường

Hiện nay, các trường mầm non, tiểu học là những đơn vị thực hiện bếp ăn bán trú cho học sinh. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn, các nhà trường đều ký hợp đồng với doanh nghiệp tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh. Năm học này, mức tiền ăn của học sinh tiểu học từ 14.000 - 17.000 đồng/bữa/ngày; mầm non từ 20.000-25.000 đồng/ngày (2 bữa chính, 1 bữa phụ).

Theo ghi nhận tại một số trường mầm non, tiểu học ở các địa phương cho thấy, mặc dù các nhà trường đã mở cửa trở lại nhưng số lượng trẻ mầm non đến lớp chưa đầy đủ, chỉ đạt 50-90%; còn đối với cấp tiểu học, số trẻ ăn bán trú giảm đáng kể.

Qua kiểm tra thực hiện các quy định về ATTP ở một số nhà trường cho thấy, nguồn thực phẩm tươi sống nhập vào các bếp ăn cơ bản tươi ngon; thực đơn trong tuần phong phú, đảm bảo trọng lượng, dinh dưỡng theo từng nhóm tuổi; đồ dùng, dụng cụ để nấu thức ăn, đựng các suất ăn cho trẻ được đầu tư đồng bộ, bằng chất liệu inox, nhôm; phần lớn, các nhà trường bố trí bếp nấu theo nguyên tắc 1 chiều; có tủ nấu cơm, tủ sấy bát đảm bảo vệ sinh ATTP…

Nhìn chung, các trường mầm non có sự tổ chức bếp ăn bán trú tốt hơn các trường tiểu học do đặc thù của đơn vị có chuyên môn chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong khi khối tiểu học phải kiêm cả việc dạy học cho các cháu.

Trong quá trình thanh, kiểm tra, một trong những nội dung được Đoàn liên ngành ATTP tỉnh quan tâm, chú trọng là việc lưu mẫu thực phẩm ở các bếp ăn bán trú. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn, các nhà trường không đáp ứng được quy định này.

Cụ thể, có trường “quên” không thực hiện lưu mẫu, hoặc có lưu nhưng không đạt yêu cầu do nhân viên nhà bếp không dán tem niêm phong, không ghi chép thành phần thực phẩm, ngày/giờ lưu mẫu, không có chữ ký của người lưu mẫu và không có sổ theo dõi lưu mẫu…

Theo quy định, lưu mẫu thực phẩm là việc làm bắt buộc, có ý nghĩa quan trong quy trình làm việc của đầu bếp. Thời gian lưu mẫu thực phẩm (thức ăn) ít nhất 24 giờ để phục vụ các công đoạn kiểm tra, chứng thực về độ an toàn, vệ sinh của từng thành phẩm nguyên liệu. Nhất là trong trường hợp xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, thông qua việc lưu mẫu, cơ quan chuyên môn mới có điều kiện xác minh, làm rõ nguyên nhân, kết luận. Do đó, việc lưu mẫu thực phẩm ở các bếp ăn bán trú nói riêng, cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm nói chung là rất quan trọng, phải thực hiện nghiêm.

Cùng với đó, nhiều nhà trường chưa thực hiện đầy đủ việc ghi chép các nội dung ở sổ kiểm thực 3 bước; chưa thường xuyên thực hiện giám sát đầu vào nguồn thực phẩm.

Tại khu vực bếp ăn của một số đơn vị còn tồn tại hệ thống cống, rãnh chưa có nắp đạy; khu vực tường bếp bị bong tróc, ẩm mốc; nhà kho còn lộn xộn, thiếu sự sắp xếp khoa học; rác thải không để đúng nơi, đúng chỗ theo quy định…

Qua kiểm tra hồ sơ của một số doanh nghiệp cung cấp suất ăn bán trú cho thấy, còn thiếu các loại thủ tục, giấy tờ liên quan đến xác nhận kiến thức ATTP; phiếu giao nhận hàng hóa; giấy chứng nhận cơ sở đủ điện kiện (hết hạn); giấy giấy khám sức khỏe của nhân viên; hồ sơ tự công bố đối với sản phẩm nước uống đóng bình…

Trên cơ sở những tồn tại được Đoàn liên ngành nêu rõ, lãnh đạo các nhà trường, doanh nghiệp đã nghiêm túc tiếp thu, cam kết có hướng khắc phục kịp thời và sớm hoàn thiện hồ sơ còn thiếu theo yêu cầu.

Ông Phan Anh Thông, Trưởng Phòng Quản lý thương mại và Hợp tác quốc tế, Sở Công thương, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 về ATTP cho biết: “Từ ngày 15/4-15/5, chúng tôi sẽ tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất tại các đơn vị, cơ sở có hoạt động liên quan đến chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó, có các bếp ăn bán trú ở các trường học.

Qua kiểm tra sẽ chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị kịp thời khắc phục. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, yêu cầu địa phương, cơ quan chức năng xử phạt nghiêm minh, cần thiết sẽ rút giấy phép kinh doanh, tạm dừng hoạt động do không đảm bảo các quy định về ATTP”.

Bài, ảnh: Hà Trần