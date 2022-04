Thông điệp bảo vệ môi trường của các bác sỹ mũ nồi xanh ở Nam Sudan

Qua bàn tay khéo léo của cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, "quầy thức ăn tự chọn" đậm chất Việt Nam đều được đựng trong các ly, dĩa, nĩa, khay làm từ vật liệu thân thiện với môi trường.



Một hoạt động của các bác sỹ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tại Nam Sudan

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), vừa qua, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đón tiếp Đoàn làm việc do ông Christian Saunders, Trợ lý Tổng Thư ký về quản lý chuỗi cung ứng (thuộc Cục Hỗ trợ Hoạt động Liên hợp quốc ở New York, Mỹ) dẫn đầu.

Ông Christian Saunders đến Bentiu để khảo sát mức độ ảnh hưởng của đợt lũ lụt lớn nhất trong lịch sử 60 năm qua tại Nam Sudan nhằm tìm cách hỗ trợ căn cứ Bentiu ứng phó với lũ lụt và tình hình khủng hoảng nhân đạo do lũ lụt.

Từ thành công của những đợt đón đoàn cố vấn quân sự Liên hợp quốc vào tháng 10/2021 và đoàn đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc vào tháng 12/2021, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tiếp tục được Ban lãnh đạo Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) tin tưởng giao trọng trách chuẩn bị các khâu tiếp đón đoàn làm việc.

Đợt lũ lụt kéo dài từ tháng 5/2021 đến nay vẫn chưa suy giảm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân cũng như nhân viên trong phái bộ và khả năng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi chỉ một tháng nữa mùa mưa sẽ bắt đầu và có thể gây nguy cơ vỡ đê.

Cuộc họp giữa đoàn công tác với với Phòng Quản lý chuỗi cung ứng Liên hợp quốc của Phái bộ UNMISS đã diễn ra với các nội dung về đánh giá tình hình lũ lụt; cung cấp trang bị hậu cần, lương thực, mua sắm, tạo điều kiện tiếp cận trong tình hình lũ lụt; vấn đề an toàn hàng không...

Bên lề cuộc họp quan trọng, ông Christian Saunders cùng các quan khách cấp cao từ Liên hợp quốc vô cùng ấn tượng với cách bày trí trang trọng, đẹp mắt của phòng tiếp đón: từ dây treo in hình quốc kỳ các nước tham gia tại Phái bộ cùng dòng chữ "We stay here together for peace" được các y, bác sỹ Việt Nam cắt dán tỉ mỉ, đến các bình hoa tươi khoe sắc...

Qua bàn tay khéo léo của cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, "quầy thức ăn tự chọn" đậm chất Việt Nam gồm các món ăn: chả giò chay giòn tan, bánh bông lan thơm ngon, các loại hạt, đồ uống gồm cà phê và trà hoa cúc đậm vị... đều được đựng trong các ly, dĩa, nĩa, khay làm từ vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ tre, dừa....

Các vật dụng được sử dụng cũng như cách bày trí đã thể hiện thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường. Những món ăn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt khiến các vị khách quốc tế hết sức yêu thích.

Sau cuộc làm việc, người đứng đầu ngành hậu cần của Liên hợp quốc đã có chuyến thăm đột xuất Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 để động viên cán bộ, nhân viên bệnh viện tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và lũ lụt gia tăng.

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan, ngoài thực hiện tốt các công tác chuyên môn y tế, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam đã để lại ấn tượng với Phái bộ không chỉ về lòng hiếu khách, tính sáng tạo, linh hoạt, khéo léo mà còn là thông điệp bảo vệ môi trường mạnh mẽ, rõ ràng, xuyên suốt nhiệm kỳ.

Thông qua các hoạt động bên lề, các bác sỹ mũ nồi xanh Việt Nam đã góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa và ẩm thực đặc sắc của đất nước đến với bạn bè quốc tế./.

Bình Duyên (Theo TTXVN)