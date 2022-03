Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Công an huyện Vĩnh Tường trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động về hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu"; hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, chiều 28/3, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Công an huyện Vĩnh Tường tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn huyện.



Hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên Công an huyện Vĩnh Tường trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Mỗi em có một hoàn cảnh, số phận khác nhau, mồ côi cha, mẹ; thiểu năng trí tuệ, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, tàn tật, tâm thần không có khả năng lao động, cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Thấu hiểu, cảm thông trước hoàn cảnh của các em, với mong muốn kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Công an huyện Vĩnh Tường đã vận động hội viên, đoàn viên của đơn vị quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ mỗi em một phần quà là 3 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Thông qua hoạt động này, sẽ lan tỏa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên làm tốt các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm chia sẻ khó khăn đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nói riêng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nói chung, giúp các em vơi bớt khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập. Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng dân.

Bên cạnh công tác hỗ trợ, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Công an huyện còn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi đời sống, giúp đỡ kịp thời các em học sinh khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Xuân Lan

(Công an tỉnh)