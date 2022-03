Nỗ lực vì mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

Những ngày qua, hình ảnh đoàn viên, thanh niên ngành Bưu điện không quản nắng mưa, vất vả tới từng ngành hàng, khu chợ vận động người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đã thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Đây là một trong những hoạt động truyền thông của ngành Bưu điện nhằm nỗ lực thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân.



Linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền

Trong Tháng Thanh niên năm 2022, Bưu điện tỉnh đã phát động chương trình ra quân “Thanh niên Bưu điện Việt Nam quyết tâm đảm bảo mục tiêu BHXH toàn dân” với sự tham gia của toàn thể đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), cán bộ, nhân viên bưu điện các huyện, thành phố.

Nhân viên ngành Bưu điện tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho các tiểu thương, lao động tự do

Theo đó, các ĐVTN ngành Bưu điện tích cực tiếp cận người lao động tự do ở các thôn, tổ dân phố, khu chợ để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Tranh thủ lúc tiểu thương vắng khách, ĐVTN ngành Bưu điện đã đến từng gian hàng kinh doanh tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt các quyền lợi khi tham gia BHXH.

Với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, ngay trong ngày đầu ra quân triển khai chương trình, ngành Bưu điện đã phát triển được gần 250 khách hàng tham gia, nâng tổng số lên hơn 400 người dân tham gia BHXH tự nguyện trong tháng 3/2022.

Hiện nay, Bưu điện tỉnh là đại lý thu chính thức của BHXH tỉnh. Hơn 3 năm qua, đơn vị không ngừng phát triển số lượng người dân tham gia BHXH tự nguyện bằng việc đi sâu vào công tác tuyên truyền đến từng gia đình, người dân.

Trong đó, chú trọng đến các đối tượng lao động tự do như tiểu thương, thợ thủ công, người làm nghề cắt tóc, gội đầu, làm ruộng hoặc những người đã nghỉ việc tại các công ty, cơ quan có nhu cầu tiếp tục tham gia (đối tượng này sẽ được đóng nối, cộng dồn vào quá trình đóng BHXH trước đó).

Không chỉ phục vụ tận tình, ngành Bưu điện còn sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền như hội nghị, hội thảo, phát tờ rơi, diễu hành, livestream… để trao đổi, giải đáp trực tiếp/trực tuyến các chế độ, chính sách liên quan.

Bà Lã Thanh Thảo, chuyên viên dịch vụ BHXH-BHYT, Phòng Kinh doanh, Bưu điện tỉnh cho biết: “Trước đây, ngành Bưu điện thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo để tuyên truyền, tư vấn về BHXH tự nguyện cho người dân.

Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, chúng tôi phải chuyển đổi hình thức tuyên truyền thông qua tư vấn lẻ từng nhà hoặc tổ chức tư vấn nhóm. Nếu như việc tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thảo thuận lợi, đạt hiệu quả cao với số lượng người dân đăng ký tham gia lớn, đạt tỷ lệ từ 30-60%/hội nghị thì tư vấn lẻ sẽ vất vả, mất thời gian hơn rất nhiều. Nhưng người dân được trang bị kiến thức sâu hơn và tích cực tham gia BHXH tự nguyện.

Cũng trong thời gian qua, việc tổ chức livestream của nhân viên ngành Bưu điện đã thu hút hàng nghìn lượt người xem, chia sẻ/buổi góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện”.

Của để dành của người lao động tự do

Với mục tiêu an sinh xã hội, giúp người lao động tự do đảm bảo cuộc sống, có chỗ dựa vững chắc khi về già nên BHXH là chính sách an sinh ưu việt của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, Nhà nước đang có chính sách hỗ trợ phí đóng BHXH tự nguyện đối với mỗi cá nhân tham gia.

Cụ thể, hỗ trợ 30% cho hộ nghèo, 25% cho hộ cận nghèo, 10% cho các đối tượng còn lại. Ngoài ra, từ tháng 8/2020 đến nay, ngân sách tỉnh cũng thực hiện hỗ trợ thêm bằng mức Nhà nước hỗ trợ cho người dân tham gia BHXH tự nguyện có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Như vậy, đối với người dân trong tỉnh, khi tham gia sẽ được hưởng tổng mức hỗ trợ 60% đối với hộ nghèo, 50% đối với hộ cận nghèo và 20% đối với các đối tượng còn lại 20%. Điều này thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp tất cả người lao động tự do có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Để được hưởng lương hưu, người dân cần tham gia tối thiểu 20 năm đóng phí BHXH và phải đủ điều kiện tuổi về hưu theo quy định. Số tiền tối thiểu mà người dân phải đóng là 264.000 đồng/tháng. Ngay từ tháng đầu nhận lương, người tham gia còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trọn đời với giá trị thanh toán đến 95% chi phí khám, chữa bệnh, được hưởng chế độ tử tuất khi không may gặp rủi ro.

Nhờ sự năng động, linh hoạt trong công tác truyền thông, đến nay, Bưu điện tỉnh đã phát triển được gần 30.000 người tham gia mới BHXH tự nguyện. Với mạng lưới rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, người dân có thể trực tiếp đến 107 điểm giao dịch, 23 bưu cục để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện mới hoặc đóng phí tái tục.

Ngoài ra, nhiều điểm bưu điện văn hóa xã, nhân viên còn đến tận nhà khách hàng hỗ trợ thu phí tái tục giúp khách hàng được phục vụ tận nơi rất thuận tiện.

Với những kết quả đạt được, ngành Bưu điện tin tưởng là đơn vị phục vụ người dân tốt nhất và cũng là địa chỉ để người dân gửi trọn niềm tin, đồng hành dài lâu.

Bài, ảnh: Hà Trần