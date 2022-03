Chuẩn bị hành trang cho giới trẻ Việt Nam thử sức trên toàn cầu

Diễn đàn hướng nghiệp New York 2022 tư vấn định hướng nghề nghiệp, kết nối giới trẻ Việt Nam đang học tại Mỹ với các công ty nhiều tiềm năng tuyển dụng nhân sự trên toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ.



Hội thảo hướng nghiệp đánh dấu sự trở lại của một hoạt động thường niên do Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York tổ chức sau hai năm tạm ngưng do đại dịch COVID-19.

Hơn 100 thanh niên, sinh viên Việt Nam đang du học và làm việc tại Mỹ đã tham dự diễn đàn hướng nghiệp 2022 do Hội thanh niên, sinh viên New York tổ chức ngày 26/3 nhằm cùng nhau kết nối, chia sẻ, chuẩn bị hành trang để thử sức trong nhiều lĩnh vực trên toàn cầu.

Sự kiện được hàng nghìn bạn trẻ sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới theo dõi và tham gia trực tuyến.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sự kiện được tổ chức tại trụ sở của Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc với nhiều nội dung phong phú như diễn đàn trực tuyến về du học Mỹ dành cho học sinh trung học; tư vấn định hướng nghề nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và công nghệ cho sinh viên và một buổi thảo luận chính mang chủ đề “Biến giấc mơ thành hiện thực” nhằm hỗ trợ thanh niên, sinh viên Việt Nam định hướng nghề nghiệp cũng như kết nối với các công ty nhiều tiềm năng tuyển dụng nhân sự trên toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ.

Sự kiện cũng đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York với các tổ chức như Hiệp hội Tài chính Việt Nam, Hiệp hội Công nghệ Việt Nam và Học viện Thành công là các tổ chức do người Việt Nam thành lập và vận hành tại Mỹ.

Phát biểu tại hội thảo chính diễn ra ngày 26/3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định đây là sự kiện rất có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh diễn ra đúng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại sứ khẳng định sự kiện đã đóng góp vào nỗ lực của sinh viên, thanh niên của cả nước xây dựng định hướng đi, phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu cá nhân cũng như đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước.

Đại sứ nhấn mạnh: "Thanh niên Việt Nam cho dù làm việc trong nước hay ở nước ngoài thì đều tốt cho đất nước, đóng góp vào việc nâng cao vị thế đất nước, đóng góp vào nâng cao giá trị của người Việt Nam trên toàn cầu, nhất là có tư duy toàn cầu và có tư duy đóng góp cho đất nước cho thế giới nhưng quan trọng nhất là luôn luôn hướng về quê hương, hướng về tổ quốc. Mỗi sinh viên, mỗi thanh niên đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài đều là một đại sứ của Việt Nam và mang Việt Nam đến với thế giới cũng như mang tri thức của thế giới về cho Việt Nam.”

Lê Minh Anh, sinh viên Đại học Fairfield, Trưởng ban tổ chức sự kiện khẳng định cộng đồng người trẻ đang ở nơi xa luôn muốn khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giàu tính nhân văn và luôn hết lòng hướng về Tổ quốc.

Minh Anh chia sẻ muốn tạo sân chơi để các bạn trẻ để có thể học hỏi, giao lưu lẫn nhau về kiến thức, kết nối, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Hơn 600 lượt bạn trẻ đã tham gia các webinars của chương trình, chưa kể khoảng 35.000 bạn trẻ Việt Nam tham gia trực tuyến từ các nơi trên thế giới.

Ngay trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều công ty Việt Nam có trụ sở ở nước ngoài và nhiều công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam đã ngỏ ý muốn tuyển dụng các thanh niên, sinh viên Việt Nam xuất sắc, có hoài bão, có nguyện vọng thử sức tại các tập đoàn.

Phó Chủ tịch công ty Loomis Sayles Nguyễn Khắc Sơn, một nhà đầu tư trong quỹ đầu tư lớn của Mỹ, một diễn giả chính tại sự kiện đã chia sẻ với các thanh niên, sinh viên bí quyết để thành công trong sự nghiệp và kinh doanh là cần theo đuổi đam mê bằng trọn trái tim và dám chịu rủi ro, thất bại.

Từ những câu chuyện chân thực của chính mình, các diễn giả đã giúp các bạn trẻ có động lực để định hướng về con đường tiếp theo trên cuộc hành trình sự nghiệp của mình. Họ cũng mang tới góc nhìn chuyên sâu nhất trong ngành, cung cấp những thông tin cần thiết về cơ hội nghề nghiệp trong và ngoài Mỹ trong bối cảnh “bình thường mới" hậu COVID-19.

Đại diện Hiệp hội Tài chính Việt Nam Vũ Trần bày tỏ mong muốn hỗ trợ các bạn trẻ tìm kiếm được việc làm tốt nhất trong môi trường việc làm cạnh tranh ở Mỹ.

Nguyễn Đức Tài, chuyên viên Quan hệ nhà đầu tư, tham gia hướng dẫn, định hướng cho thanh niên, sinh viên tại sự kiện cho rằng các bạn trẻ nên thử sức ở các công ty khởi nghiệp (start-up) bởi rất có tiềm năng trong tương lai.

Phạm Gia Khánh, sinh viên năm cuối, Đại học Adelphi, bày tỏ hy vọng những anh chị có nhiều kinh nghiệm thực tế làm việc tại Mỹ sẽ truyền cảm hứng để giới trẻ Việt Nam phát huy được hết khả năng của mình không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài.

Theo số liệu của Mỹ, khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ, đứng thứ 6 trong các nước có số lượng du học sinh lớn nhất tại đây trong năm học 2019-2020.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, tổng số học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học ở nước ngoài vào khoảng 190.000.