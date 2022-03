Đảm bảo an ninh trật tự cho Sea Games 31

Đại hội thể dục thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) đang đến gần. Cùng với các địa phương sẽ diễn ra các môn thi đấu, Vĩnh Phúc đang nỗ lực xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự để góp phần vào thành công chung của đại hội.



Các lực lượng chức năng diễn tập chống khủng bố

Sea Games 31 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương lân cận gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang từ ngày 5-23/5/2022.

Lễ Khai mạc được tổ chức vào ngày 12/5/2022 tại thủ đô Hà Nội. Sea Games 31 có tổng số 526 nội dung thi đấu của 40 môn với khoảng 10 nghìn người tham dự bao gồm đoàn thể thao của 11 Quốc gia Đông Nam Á và các đoàn khách quốc tế.

Vĩnh Phúc vinh dự là một trong 12 địa phương được tổ chức các môn thi đấu của Sea Games 31 với hai môn thi đấu chính thức là Muay và Golf. Dự kiến sẽ có hàng nghìn lượt quan khách, vận động viên, cổ động viên trong nước và quốc tế đến Vĩnh Phúc trong dịp này.

Do vậy, ngoài việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng, quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc phát triển năng động, hiện đại, thân thiện trong lòng du khách, Vĩnh Phúc ưu tiên hàng đầu cho công tác đảm bảo an ninh trật tự để mỗi du khách thực sự được an toàn, tin tưởng và yên tâm khi đến với tỉnh.

Trong đó, tỉnh thành lập Ban tổ chức Sea Games 31, Tiểu ban an ninh trật tự và Tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tăng cường chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các địa phương, đơn vị phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra cơ sở vật chất, khảo sát hệ thống kiểm tra an ninh.

Xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm thi đấu, ăn, nghỉ, tập luyện, làm việc của Ban tổ chức, quan khách, vận động viên, trọng tài…

Rà soát, nắm chắc tình hình an ninh xã hội, an ninh nông thôn, an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, cũng như tình hình báo chí và trên không gian mạng liên quan đến Sea Games 31 để kịp thời triển khai các phương án đấu tranh phù hợp.

Thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài, các đối tượng nghi vấn. Chủ động tấn công trấn áp, truy quét các đối tượng hình sự nguy hiểm, các ổ nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Huy động, bố trí lực lượng thực hiện các nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ; sử dụng thiết bị áp chế, phương tiện bay không người lái khống chế các thiết bị bay trái phép trong khu vực diễn ra các hoạt động của Sea Games 31.

Chỉ tính riêng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, hiện đã xây dựng kế hoạch bố trí hơn 300 cán bộ, chiến sĩ; 15 phương tiện quân sự tham gia thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an inh trật tự cho Sea Games 31. Số lượng cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng được huy động thêm tùy vào tình hình thực hiện các nhiệm vụ.

Cùng với đó, tổ chức trinh sát, xây dựng phương án bố trí các điểm chốt để chỉ dẫn, phân luồng, kiểm soát an toàn giao thông, an ninh trật tự trên các trục tuyến giao thông, đảm bảo an toàn, thuận lợi nhất cho các đoàn vận động viên, quan khách di chuyển từ nơi ăn, nghỉ, tập luyện đến địa điểm thi đấu.

Kiện toàn cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, nhân lực; triển khai rèn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia xử lý các tình huống phòng chống khủng bố, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh cũng như các địa điểm tổ chức Sea Games 31…

Đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Tổ chức Sea Games 31 của tỉnh cho biết: Hiện các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự và các điều kiện khác phục vụ Sea Games 31 đang được tỉnh chỉ đạo quyết liệt triển khai.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo các lực lượng liên quan, khẩn trương hoàn thiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết xử lý các tình huống đột xuất như cháy, nổ, biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự…sẵn sàng để các môn thi đấu Sea Games 31 diễn ra thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè, du khách trong và ngoài nước đối với tỉnh.

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh