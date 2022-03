Trao tặng máy tỉnh bảng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có máy tính để học tập trực tuyến và chương trình “Mẹ đỡ đầu"; hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, vừa qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố Phúc Yên đã tổ chức thăm hỏi, tặng máy tính bảng cho 1 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhận đỡ đầu 2 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên.



Hội Phụ nữ Công an thành phố Phúc Yên trao quà và nhận đỡ đầu chăm sóc các em Quốc Anh, Quốc Bảo

Hội Phụ nữ Công an thành phố Phúc Yên đã trao tặng máy tính bảng và cặp sách cho em Đặng Thị Mai, sinh năm 2013, ở tổ dân phố Tiên Thịnh, phường Tiền Châu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội đã đến thăm hỏi, tặng quà và nhận đỡ đầu chăm sóc 2 anh em Nguyễn Quốc Anh, sinh năm 2016 và Nguyễn Quốc Bảo sinh năm 2020, ở thôn Kim Xuyên, phường Tiền Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, với số tiền hỗ trợ 12 triệu đồng/năm. Hiện, 2 anh em đang được bà nội nuôi dưỡng và chăm sóc.

Hoạt động trên của Hội Phụ nữ Công an thành phố Phúc Yên mang nhiều ý nghĩa thiết thực, qua đó, phát huy vai trò của hội viên phụ nữ Công an thành phố trong việc góp phần cùng cộng đồng chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em tại các địa bàn khó khăn. Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an.

Tin, ảnh: Hương – Thu

(Công an tỉnh)