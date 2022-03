Hiệu quả từ mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở xã Tiên Lữ

Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình hạnh phúc là một viên gạch xây dựng xã hội bình đẳng, văn minh… Xác định rõ điều đó, những năm qua ngoài việc triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch trọng tâm của địa phương, UBND xã Tiên Lữ huyện Lập Thạch còn chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm phòng chống bạo lực gia đình nhằm hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ mâu thuẫn giúp các gia đình gắn kết, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.



Thành viên nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững xã Tiên Lữ tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình đến người dân. Ảnh: Kim Ly





Năm 2016, UBND xã Tiên Lữ đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình, vận động các thôn thành lập Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Đến nay, toàn xã có 8 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở 8 thôn, mỗi nhóm gồm 4 thành viên tham gia, nhóm luôn bán sát các mục tiêu, văn bản hướng dẫn để xây dựng kế hoạch hoạt động.

Thông qua các buổi họp thôn, xóm các thành viên nhóm phòng chống bạo lực gia đình thường lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới...

Từ đó, nâng cao nhận thức của người dân, giúp họ thay đổi cách nghĩ, có lối sống, cách ứng xử trong quan hệ gia đình hài hòa để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa phát triển.

Không dừng lại ở đó, thành viên các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình còn chủ động nắm bắt tình hình tại khu dân cư để kịp thời có biện pháp hòa giải, tránh xảy ra bao lực gia đình.

Điển hình năm 2021, nhóm phòng chống bạo lực gia đình thôn Minh Trụ đã hòa giải thành công cho vợ chồng chị Đỗ Thị T và anh Khương Bá C. Do tính tình ghen tuông nên mỗi lần vợ đi làm về muộn, anh C lại kiếm cớ để mắng và thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị C. Nắm bắt được thông tin đó, nhóm phòng chống bạo lực gia đình của thôn đã vào cuộc tuyên truyền giúp anh C ổn định tâm lý, xóa bỏ mâu thuẫn tìm lại được hạnh phúc gia đình.

Để công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình được sâu rộng xã Tiên Lữ chỉ đạo các hội, đoàn thể gắn nội dung phòng chống bạo lực gia đình với hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hội thi tại địa phương. Cùng với đó, xã cũng phát huy tốt vai trò của tổ tự quản, tổ hòa giải, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và địa chỉ tin cậy ở cộng đồng để sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân khi xảy ra bạo lực gia đình.

Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ anh Đỗ Ngọc Thịnh cho biết: Từ khi địa phương thành lập nhóm phòng chống bạo lực gia đình ở các thôn, tỉ lệ bạo lực trong gia đình đã giảm đáng kể so với trước, ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Mỗi năm chỉ có khoảng 5 vụ việc liên quan đến mâu thuẫn gia đình và đã được hòa giải ngay ở thôn và xã, không có đơn thư tố cáo bạo lực gia đình lên huyện, tỉnh.

Để Luật phòng, chống bạo lực gia đình đi sâu vào cuộc sống, UBND xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép vào các hoạt động của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đưa tiêu chí đánh giá về thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình vào bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa”.

Với mục tiêu xóa bỏ bạo lực gia đình xã Tiên Lữ đã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền vào đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các nhóm phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững… xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Nhờ đó, xã Tiên Lữ đã thực hiện hiệu quả các phòng trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Thu Hằng