Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, đồng bộ, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể xã hội, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, thầy thuốc và nhân viên, ngành Y tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.



Đặc biệt, từ năm 1997 đến nay, sau khi tái lập tỉnh, toàn ngành đã khẩn trương khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn ban đầu, sớm ổn định để triển khai các nhiệm vụ công tác. Ngành từng bước hoàn chỉnh quy hoạch, củng cố và nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm sự bình đẳng thụ hưởng các dịch vụ y tế trong các tầng lớp nhân dân.

Từ định hướng của tỉnh, ngành Y tế đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, đề án, kế hoạch theo từng giai đoạn, phát triển toàn diện các lĩnh vực, từ lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, công tác khám, chữa bệnh, kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền và y học hiện đại để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Vĩnh Phúc đã xây dựng được mạng lưới y tế ngày càng hoàn thiện, đầy đủ ở các tuyến và ở các vùng, miền với hệ thống các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện tuyến tỉnh cùng nhiều trang thiết bị tiên tiến, đã thu hút ngày càng đông đảo nhân dân đến chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ.

Cùng với đó, ngành chú trọng chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ với cơ cấu đồng bộ, thích ứng với từng giai đoạn phát triển của hệ thống y tế; đổi mới phong cách và thái độ phục vụ, giáo dục y đức và truyền thống “thầy thuốc như mẹ hiền” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

Tích cực bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phù hợp với nhiệm vụ được giao. Coi trọng việc trang bị kiến thức phòng bệnh cho cán bộ y tế. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đa dạng hóa các hình thức tổ chức chăm sóc sức khỏe, trong đó, y tế nhà nước là chủ đạo.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế trong các lĩnh vực: Hoạt động khám, chữa bệnh; kinh doanh và hành nghề y tế thuộc các thành phần kinh tế, các hoạt động tài chính trong lĩnh vực y tế; sản xuất và phân phối, buôn bán dược phẩm, phòng chống dịch bệnh...

Với những nỗ lực của toàn ngành, hết năm 2021, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 39 giường, tăng 30,1 giường/vạn dân so với năm 1997. Hằng năm, các đơn vị y tế triển khai trung bình từ 130 - 150 dịch vụ kỹ thuật mới. Một số kỹ thuật vượt tuyến, chuyên sâu như: Nút mạch máu u xơ tử cung, chụp và can thiệp mạch máu não, nút mạch gan, phẫu thuật u tủy, vi phẫu, xạ hình xương, can thiệp mạch, điều trị nhồi máu não sớm… được triển khai tại các bệnh viện tuyến tỉnh đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ chuyển tuyến.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng thông qua việc tăng cường cử cán bộ đi đào tạo hoặc luân phiên cán bộ y tế xuống tuyến dưới để chuyển giao gói kỹ thuật, hội chẩn từ xa với các bệnh viện trung ương để trao đổi về chuyên môn. Vì vậy, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đến nay là 14 bác sĩ/vạn dân, gấp 5,4 lần năm 1997.

Đặc biệt, 2 năm vừa qua, Vĩnh Phúc là nơi phát sinh dịch Covid-19 đầu tiên của cả nước và dịch diễn biến phức tạp, khó lường, song dưới sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh là yếu tố then chốt, quyết định thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên tinh thần “chống dịch như chống giặc” với sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả, chặt chẽ giữa ngành Y tế và công an, quân đội, các ngành liên quan cũng như sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn dân trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Cùng với đó là việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực đáp ứng với các biến chủng mới, sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, thành phố khác khi có yêu cầu. Khi phát hiện dịch đã thần tốc truy vết, khoanh vùng, xử lý triệt để, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để được chăm sóc điều trị và thực hiện cách ly, xét nghiệm đối với trường hợp F1.

Minh bạch trong việc cung cấp thông tin, truyền thông sâu rộng, tạo được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, đồng thuận của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Kết hợp đa dạng các hình thức truyền thông để tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch bệnh thực sự ấn tượng và hiệu quả…

Ngành Y tế phối hợp với các ngành chức năng, địa phương đưa ra những biện pháp, quy định cụ thể để kiểm soát dịch một cách an toàn, hiệu quả và luôn đặt sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu. Thực hiện triệt để, kiên định với biện pháp chống dịch xuyên suốt các giai đoạn là “chủ động ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly kịp thời - khoanh vùng gọn- dập dịch triệt để - điều trị hiệu quả kết hợp với phương châm “bốn tại chỗ”.

Nâng cấp chiến lược trong phòng, chống dịch, thực hiện chủ động, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chuyển trạng thái từ “bao vây, khoanh vùng, đón đầu và đánh chặn” sang tự kiểm soát tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình. Nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác, tự nguyện tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của người dân.

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh tự thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 định kỳ. Bảo đảm 100% người ngoại tỉnh đến liên hệ công tác phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trước khi làm việc với cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh; người dân khi đi ra ngoài tỉnh, đến khu vực có nguy cơ cao chủ động thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Công tác khám, chữa bệnh tăng từ 20-25% so với năm trước; các kỹ thuật khó được thực hiện đạt hiệu quả cao; hạn chế tối đa tai biến kỹ thuật trong chữa bệnh tại bệnh viện. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia như: Phòng chống sốt rét, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống bướu cổ, phòng chống các bệnh xã hội... được ngành chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thì thực trạng hệ thống bệnh viện, nguồn nhân lực và chất lượng đội ngũ còn bộc lộ những hạn chế như: Đội ngũ chuyên môn trình độ cao còn thiếu và ít đã ảnh hưởng đến việc triển khai các kỹ thuật cao vào công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Các trang thiết bị hiện đại ở các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện còn thiếu và bất cập đã hạn chế tới công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.

Công tác quản lý nhà nước về y tế còn nhiều bất cập, nhất là trong các khâu dự báo, xây dựng kế hoạch, chiến lược trong kiểm soát chất lượng các dịch vụ y tế. Diện bao phủ BHYT còn hạn hẹp, mới chỉ tập trung vào các đối tượng BHYT bắt buộc và học sinh, đại đa số nông dân và các đối tượng khác chưa có BHYT là một thiệt thòi cho người lao động và đồng thời là một khó khăn cho ngành Y tế. Trong khi đó, y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh chậm phát triển, có hình thành nhưng còn nhỏ về quy mô, nghèo về cơ sở vật chất và đội ngũ, chưa tương xứng với tiềm năng và xu thế phát triển của tỉnh.

Ngành Y tế kiên trì quan điểm, mục tiêu: Phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh ở cả 3 tuyến theo phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên khoa sâu gắn kết chặt chẽ với y học hiện đại, đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; phát triển y học gia đình là giải pháp lâu dài”, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân và sẵn sàng ứng phó với y học thảm họa và phòng, chống dịch bệnh.

Bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật, nâng cao thể lực, tầm vóc, tăng tuổi thọ và số năm sống khỏe, nâng cao chất lượng dân số.

Hệ thống y tế và từng người dân thích ứng chủ động, linh hoạt và hiệu quả với dịch bệnh. Phấn đấu đến năm 2030, Vĩnh Phúc là một trong những trung tâm chuyên sâu của cả nước về các lĩnh vực: Tim mạch, ung bướu - y học hạt nhân, ứng dụng công nghệ gen, tế bào gốc và mô phôi.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành Y tế là rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp và chưa biết khi nào kết thúc. Do vậy, toàn ngành sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp y tế và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân với những mục tiêu đặt ra:

Một là: Nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến; phát triển kỹ thuật chuyên môn, bảo đảm cho người dân được tiếp cận đầy đủ, thuận lợi các dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến trung ương. Triển khai các kỹ thuật chuyên sâu lĩnh vực tim mạch, ung bướu-y học hạt nhân, hỗ trợ sinh sản và các kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Hai là: Tăng cường chất lượng dịch vụ y tế dự phòng, bảo đảm đủ năng lực tổng hợp, phân tích mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, dự báo, giám sát và phát hiện sớm dịch bệnh để tham mưu các biện pháp, chính sách đáp ứng kịp thời việc khống chế có hiệu quả dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh mới nổi, dịch bệnh Covid-19.

Ba là: Phát triển y tế cơ sở, thành lập các khoa vệ tinh lĩnh vực ngoại, sản, nhi, mắt, tai mũi họng.... của bệnh viện tuyến tỉnh tại các trung tâm y tế tuyến huyện để đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật, tăng cường năng lực khám, chữa bệnh cho tuyến huyện. Duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng các trạm y tế trên các địa bàn có các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chăm sóc sức khỏe thường xuyên, đáp ứng với các khung giờ làm việc của công nhân, con em công nhân.

Bốn là: Phát triển hệ thống công nghệ thông tin y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, tăng cường hợp tác với các cơ sở y tế trong và ngoài nước.

Năm là: Phát huy và phát triển y học cổ truyền dân tộc, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, tăng cường đầu tư cho việc nghiên cứu ứng dụng và hiện đại hoá y học cổ truyền trên các mặt: Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, chẩn đoán, điều trị, sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc; phối hợp với Hội Y học cổ truyền và các hội quần chúng vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển các loại cây thuốc và chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Sáu là: kết hợp chặt chẽ quân và dân y, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế của quân đội, công an trên địa bàn để phát huy sức mạnh của toàn ngành Y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và của quốc gia.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), tự hào với truyền thống và thành tích đã đạt được, ngành Y tế Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu rèn luyện vươn lên, khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng ngành Y tế Vĩnh Phúc vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh đề ra giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thầy thuốc ưu tú Lê Hồng Trung

(Giám đốc Sở Y tế)