Thi sĩ gốc Việt và cảm hứng lục bát tiếng Anh

Một nhà thơ trẻ gốc Việt chia sẻ niềm đam mê thi ca và thể thơ lục bát nơi cội nguồn giúp anh có cảm hứng sáng tác mới.



Nhà thơ trẻ Joshua Nguyen vừa ra mắt tập thơ đầu tay mang tên Come Clean (tạm dịch: Thú thật) vào ngày 20.1, do Nhà xuất bản Đại học Wisconsin (Mỹ) xuất bản. Theo tạp chí The Dispatch, dự kiến ngày 29.1, Joshua sẽ giới thiệu tập thơ mới cùng với một số nhà thơ khác trong sự kiện được tổ chức tại hiệu sách Friendly City Books ở bang Mississippi.

Thi sĩ Joshua Nguyen và tập thơ mới xuất bản





Hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành viết sáng tạo tại Đại học Mississippi, Joshua từng đoạt nhiều giải thưởng và danh hiệu trong các cuộc thi làm thơ tại Mỹ.

Tài thi phú của Joshua Nguyen được phát hiện từ lúc còn nhỏ, khi cậu học sinh lớp 9 tại thành phố Austin (bang Texas, Mỹ) tham gia cuộc thi làm thơ tại lớp. “Tôi được hạng 2, nhưng vì chúng tôi phát hiện bạn được hạng nhất đạo văn nên kể như tôi được hạng 1”, anh kể. Sau cuộc thi tại lớp, Joshua được đưa đến gặp nhà thơ Outspoken Bean, đội trưởng đội thi đấu thơ ca trẻ Meta-Four Houston. Trong 4 năm, anh nhiều lần cùng đội tham gia các cuộc thi và sau khi tốt nghiệp trung học, anh tiếp tục theo đuổi đam mê khi tham gia đội đấu thơ tại Đại học Texas ở Austin. Vào năm 2014, đội của anh đoạt toàn bộ giải thưởng tại cuộc thi ở Boulder (bang Colorado).

Joshua chia sẻ rằng anh đã nộp đơn học nha khoa nhưng ngay trong buổi phỏng vấn đầu tiên anh đã cảm thấy “có gì đó không đúng”. “Tôi biết rằng tôi chỉ muốn trở thành nha sĩ vì cha mẹ. Một người bạn đã khuyên tôi không nên lừa dối bản thân”, anh kể. Sau nhiều suy nghĩ và cân nhắc, anh quyết định theo sự nghiệp thơ văn và nộp đơn vào ngành nghệ thuật sáng tạo tại Đại học Mississippi.

Hiện Joshua đang theo đuổi nhiều dự án, trong đó có việc phát triển thơ lục bát tiếng Anh. “Tôi biết về thơ lục bát khi nói chuyện với cha mẹ tại một nhà hàng trên đường Bellaire ở Houston. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với họ rất lâu về thể thơ và biết được rằng lục bát là thơ mà họ thường học khi còn nhỏ. Tôi bắt đầu bị cuốn hút”, Joshua kể.

“Trong tiếng Việt, mọi thứ đều đơn âm khiến thơ lục bát nhìn hài hòa và dễ gieo vần hơn”, anh nhớ lại những ngày đầu chật vật với thể loại mới. Bài thơ Thịt Kho được anh viết theo thể phá cách, ẩn chứa những khó khăn anh gặp với thể thơ mới. Anh còn viết nhiều bài thơ lục bát về những món ăn mà mẹ dạy nấu vì cảm thấy trong đó có tình thương cũng như văn hóa nơi nguồn cội.

“Thể thơ mới là cách tôi cố gắng kết nối với lịch sử thi ca trong văn hóa của mình, dù tôi không nói thạo tiếng Việt. Ở góc độ cá nhân, nỗ lực làm thơ lục bát tiếng Anh giúp tôi kết nối với cha nhiều hơn”, anh kể.

Bình Duyên (theo TTXVN)