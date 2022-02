Triển lãm nghệ thuật quảng bá văn hóa Tết Việt Nam tại Australia

Triển lãm có tiêu đề “Happy New Tết” trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc với chủ đề và nội dung truyền thống, bao gồm nhiều bức tranh in mộc bản và đồ trưng bày gốm sứ về chủ đề Hổ.



Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành (thứ ba, trái) chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm

Một cuộc triển lãm nghệ thuật nhằm quảng bá truyền thống mừng năm mới của người Việt xưa đã được tổ chức từ ngày 15-24/2 tại thủ đô Canberra của Australia, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân sở tại.

Triển lãm có tiêu đề “Happy New Tết” (Tết Hạnh phúc), do Trung tâm Việt Nam (Vietnam Centre) tại Australia tổ chức, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc với chủ đề và nội dung truyền thống, bao gồm nhiều bức tranh in mộc bản và đồ trưng bày gốm sứ về chủ đề Hổ.

Đến tham quan triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đánh giá cao những nỗ lực, đam mê của các thành viên Trung tâm Việt Nam trong việc truyền tải sinh động các các giá trị văn hóa Việt tại Australia.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho rằng để “đưa giá trị văn hóa Việt đi sâu, đi xa hơn nữa” tại Australia, Trung tâm Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa và mở rộng lĩnh vực cũng như hoạt động theo hướng hiện đại hơn, kích thích nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm và thưởng thức của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ Australia.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Trung tâm Việt Nam trong các hoạt động quảng bá văn hóa Việt tại Australia cũng như các hoạt động kết nối khác, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia.

Bà Hạnh Nguyễn, Phó Chủ tịch chi nhánh Trung tâm Việt Nam tại Australia, cho biết triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Australia tại thủ đô Canberra, nhất là những người đã từng có cơ hội thăm quan, trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Sau thành công của triển lãm lần thứ nhất tại Sydney năm 2019, Triển lãm lần này là một phần trong nhiều dự định quảng bá giá trị văn hóa Việt trên đất nước Australia của Trung tâm Việt Nam.

Bên cạnh lĩnh vực văn hóa, Trung tâm cũng có kế hoạch mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác nhằm kết nối người dân trên khắp đất nước Australia có mong muốn tìm hiểu về Việt Nam nói chung và văn hóa Việt nói riêng và sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức các sự kiện văn hóa dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam và Australia./.

