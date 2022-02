Trao quà tặng người già neo đơn và học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Phong trào nhận “đỡ đầu” học sinh nghèo, “giúp đỡ” người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, sáng 21/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà người già neo đơn và học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường và xã Cao Phong, huyện Sông Lô.



Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh trao quà hỗ trợ cho cháu Khổng Thị Khánh Ly, xã Cao Phong, huyện Sông Lô

Tại xã Vĩnh Thịnh, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho đến hết đời đối với bà Đỗ Thị Nghi, sinh năm 1959. Đây là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống một mình, không có chồng con, không có nguồn thu nhập, bản thân bà Nghi đang mang trong mình căn bệnh ung thư, thường xuyên phải đi điều trị tại bệnh viện.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên tặng quà và hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho em Khổng Thị Khánh Ly, sinh năm 2004, hiện đang là học sinh lớp 2A3, Trường tiểu học Cao Phong, huyện Sông Lô. Bố mẹ Ly thường xuyên đau ốm, không có việc làm và thu nhập ổn định. 3 chị em ly đều mắc bệnh tim bẩm sinh.

Sự quan tâm, động viên kịp thời của tập thể Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phần nào giúp bà Đỗ Thị Nghi và em Khổng Thị Khánh Ly vơi đi nỗi đau bệnh tật, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trung tá Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: "Những năm qua, Phong trào nhận “đỡ đầu” học sinh nghèo, “giúp đỡ” người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn đã được lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chỉ đạo Đoàn Thành niên đơn vị tích cực tham hưởng ứng và có sức lan tỏa. Nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp bước tới trường, người già neo đơn được hỗ trợ chăm sóc".

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh trao quà hỗ trợ cho bà Đỗ Thị Nghi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường

Phong trào nhận “đỡ đầu” học sinh nghèo và “giúp đỡ” người già neo đơn do cấp ủy, lãnh đạo phòng phát động được triển khai thực hiện từ năm 2017. Đây là một hoạt động nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của lực lượng Công an Vĩnh Phúc nói chung và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nói riêng.

Quán triệt tinh thần đó, từ năm 2017 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tổ chức đỡ đầu, giúp đỡ 15 trường hợp, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/học sinh cho đến tuổi trưởng thành và 1 triệu đồng/tháng/người già neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo đến hết đời.

Quá trình triển khai thực hiện Phong trào nhận “đỡ đầu” học sinh nghèo vượt khó và “giúp đỡ”người già neo đơn của Phòng Cảnh sát giao thông đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và sự ủng hộ, nhất trí cao của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Tin, ảnh: Lan Hương - Anh Thu

(Công an tỉnh)