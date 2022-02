Người chỉ huy trưởng trách nhiệm, gương mẫu

Nhiều năm liền, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Tân Lập, huyện Sông Lô luôn được đánh giá là một trong những điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và dẫn đầu trong việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Để có được kết quả đó phải kể đến sự đóng góp của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trần Khương Duy.

Với vai trò là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tân Lập, anh Trần Khương Duy luôn tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tham gia Ban CHQS xã Tân Lập năm 2014, anh Duy đã đảm nhận nhiều vị trí như dân quân thường trực, Trung đội trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS xã. Là người nhiệt tình, năng nổ trong công việc, anh Duy luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được phân công, giao phó. Đến năm 2020, anh Duy được tín nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã.

Anh Duy chia sẻ: “Khi mới nhận nhiệm vụ tham gia vào Ban CHQS xã, bản thân tôi còn nhiều bỡ ngỡ trong công việc nên luôn nỗ lực tự học, tự nghiên cứu để nắm chắc các văn bản quy định, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quân sự, quốc phòng ở xã; thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước để nắm bắt tình hình, góp sức cùng Ban CHQS xã làm tốt công tác quân sự, quốc phòng, áp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trần Khương Duy cùng với Ban CHQS xã luôn làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng và triển khai đầy đủ các kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Anh Duy tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi dân quân, thực hiện các bước xét tuyển dân quân theo đúng quy trình trong công tác tuyển quân của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã.

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, động viên thanh niên trong độ tuổi tham gia viết đơn tình nguyện nhập ngũ; nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh gia đình của từng thanh niên để phối hợp với các đoàn thể động viên kịp thời các tân binh yên tâm lên đường làm nghĩa vụ.

Bởi vậy, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của xã hằng năm luôn bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng. Nhiều năm liền, 100% số thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đều tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ; 100% thanh niên có mặt đầy đủ, đúng giờ tham gia khám sơ tuyển, khám tuyển chính thức theo yêu cầu; 100% số công dân nhập ngũ được bàn giao đầy đủ.

Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện theo quy định, anh Duy luôn chủ động học hỏi, trau dồi kỹ năng, phương pháp huấn luyện quân sự; chuẩn bị bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ huấn luyện... Nhờ đó, kết quả kiểm tra các hạng mục huấn luyện dân quân đạt yêu cầu 100%, tỷ lệ khá, giỏi đạt 80% trở lên, quá trình huấn luyện được đảm bảo an toàn.

Cùng với công tác huấn luyện, anh Duy đã chỉ đạo Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã và lực lượng tự vệ tại các đơn vị giữ vững trật tự, an toàn xã hội, đồng thời, nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn huyện, xã.

Ngoài ra, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, anh Duy tham gia vào lực lượng phòng, chống dịch xã với vai trò là Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Anh đã thực hiện nhiệm vụ điều động lực lượng tham gia các chốt trực, phong tỏa, truy vết, rà soát các ca F0 trên địa bàn cũng như đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân để công tác phòng, chống dịch của xã đạt hiệu quả.

Những đóng góp tích cực của anh Duy đã góp phần cùng Ban CHQS xã Tân Lập tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương trong nhiều năm liền. Bản thân anh Duy thường xuyên được cấp ủy, chính quyền xã tuyên dương, khen thưởng, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của địa phương.

Bài, ảnh: Thảo My