Người dân thị trấn Tam Đảo chống chọi với rét đậm, rét hại

Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo nằm ở độ cao hơn 900m so với mặt nước biển, trong vùng lõi Vườn Quốc gia Tam Đảo nên nhiệt độ luôn thấp hơn các địa phương khác từ 5-8 độ C. Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết miền Bắc rét đậm kéo dài diện rộng khiến nhiệt độ ở thị trấn Tam Đảo giảm đáng kể. Theo phản ánh của người dân địa phương, mặc dù năm nay thị trấn Tam Đảo không có băng tuyết nhưng nhiệt độ thấp nhất ở một số khu vực có ngày chỉ từ 3-5 độ C.



Du khách sưởi ấm bên bếp lửa hồng ở thị trấn Tam Đảo





Thị trấn Tam Đảo mát mẻ ngày hè và lạnh giá vào mùa đông. Lên đến Km15 du khách sẽ cảm nhận được cái rét buốt rất đặc trưng của vùng núi cao, nhất là những ngày trời nhiều mây và có mưa.

Dù vậy, nhiều người vẫn thích thú khi được trải nghiệm cái lạnh “thấu xương” ở thị trấn Tam Đảo nên không ngại lên núi, nhất là trong bối cảnh các địa phương đã và đang trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đây cũng là lý do khiến lượng du khách đến với thị trấn Tam Đảo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này tăng cao hơn so với mọi năm.

Sáng sớm nay (9/2), nhiệt độ ở thị trấn Tam Đảo giao động từ 6-8 độ C, trời có mưa nhỏ, mây mù giăng mắc trắng trời nhưng vẫn có nhiều du khách lên chơi. Để xua bớt cái lạnh “cắt da cắt thịt”, nhiều chủ nhà hàng, quán ăn, dịch vụ chụp ảnh đã bố trí những bếp lửa phục vụ khách ngồi sưởi ấm. Nhiều em nhỏ, thanh niên sau khi dạo chơi về là xà ngay xuống bếp lửa hơ tay, làm ấm cơ thể dưới tiết trời lạnh giá của vùng núi.

Chị Nguyễn Thị Lan, chủ nhà hàng Suối Mơ cho biết: "Những người dân bản địa vốn đã quen với khí hậu khắc nghiệt của mùa đông nên cơ thể họ chống chịu rét tốt hơn. Cũng có không ít du khách lên đây chơi nhưng phải về sớm do không chịu được cái lạnh ở trên núi này".

Cũng theo chị Lan, khoảng dăm năm về trước, vào mùa đông, gia đình nào ở thị trấn Tam Đảo cũng phải tích trữ củi khô ở trong nhà để đốt lửa sưởi ấm. Thậm chí, với gia đình có điều kiện kinh tế dư dả, họ còn thiết kế những chiếc lò sưởi to đặt giữa nhà, có ống khói dẫn lên mái như ở các nước Châu Âu phục vụ người già và trẻ nhỏ. Ngày nay, điều kiện kinh tế phát triển, các gia đình đã chuyển bếp củi sang các thiết bị điện như điều hoà 2 chiều, chăn đệm điện, quạt sưởi...

Thông thường, vào sáng sớm và đêm khuya, nhiệt độ ở thị trấn Tam Đảo giảm sâu, có thời điểm chỉ khoảng 3-4 độ C. Trong những ngày thời tiết rét đậm rét hại, người già và trẻ nhỏ hạn chế ra ngoài trời để đảm bảo sức khỏe. Đồng thời, tăng cường các thiết bị làm ấm, trong đó, ưu tiên sử dụng điều hoà hai chiều, vừa giúp tăng nhiệt độ phòng vừa khắc phục tình trạng độ ẩm tăng cao.

Mặc dù khí hậu khắc nghiệt vào mùa đông do nhiệt độ thời tiết thường xuyên xuống dưới 10 độ C nhưng nhờ môi trường, khí hậu trong lành nên người cao tuổi ở thị trấn Tam Đảo sống rất thọ. Các cụ già hơn 80 tuổi đều khỏe mạnh, minh mẫn và ít bệnh mãn tính. Đến nay, người cao tuổi nhất ở thị trấn Tam Đảo thọ hơn 102 tuổi, nhiều cụ 85 tuổi trở lên.

Bài, ảnh: Hà Trần