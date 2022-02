Du xuân mùa dịch

Đón Xuân trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân đã nâng cao ý thức phòng dịch, không còn tình trạng “đổ ra đường” như những năm trước. Hầu hết, nhiều gia đình đã chọn lựa các điểm du lịch an toàn để du xuân.

Từ ngày 1/2( tức mồng 1 tết Nhâm Dần) đã có du khách tới khu du lịch Tam Đảo, Tây Thiên… và số lượng khách tăng dần từ ngày mồng 2 Tết. Đặc biệt, khách theo xu hướng du lịch thể thao nổi trội hơn hẳn, tại 4 sân Golf Tam Đảo, Đầm Vạc, Đại Lải và Thanh Lanh đã đón gần 1.000 khách/ngày, theo dự báo của ngành du lịch số lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường khu du lịch Tam Đảo

Theo đánh giá của Trưởng phòng Quản lý du lịch – Sở VH, TT&DL Đỗ Hoàng Dương: “Tại các khu nghỉ dưỡng Tam Đảo, Flamingo Đại Lải Resort, FLC Vĩnh Thịnh Resort đã có khách tới du xuân, tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng công suất chỉ chiếm 30%”.

Hầu hết, các khu nghỉ dưỡng cao cấp như: Flamingo Đại Lải Resort, FLC Vĩnh Thịnh Resort, khách sạn Venus Tam Đảo đều thực hiện nghiêm túc về công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho du khách khi tới vui chơi.

Năm nay xu hướng du lịch Team building lên ngôi, các dịch vụ trò chơi ngoài trời cùng các bữa tiệc, ca nhạc… đã được nhiều gia đình lựa chọn, đặc biệt tại khu du lịch Tam Đảo, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là Hà Nội đã đặt trước các dịch vụ. Do được tổ chức ngoài trời, không gian rộng nên hình thức du lịch này khá phù hợp trong điều kiện dịch bệnh.

Thêm nữa, người dân cũng lựa chọn đến các khu du lịch tâm linh như: Tây Thiên, Tam Đảo, chùa Hà Tiên, đền Thính… để chiêm bái, làm lễ đầu năm cầu mong mọi điều tốt lành.

Chị Phan Thị Bình( xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương) chia sẻ: “Năm nay, trong điều kiện dịch bệnh nên gia đình tôi cũng không tổ chức du xuân đông. Lựa chọn tour du xuân trong một ngày, tới các điểm chùa Hà Tiên, khu Quảng trường tỉnh, lên Tam Đảo rồi quay về Tây Thiên. Vừa đi lễ, vừa du xuân ngắm cảnh và cũng chụp ảnh gia đình. Vui xuân nhưng chúng tôi vẫn đề cao phòng dịch”.

Ngược lại, cũng có nhiều gia đình lựa chọn hình thức "du xuân tại gia", tránh tiếp xúc, tránh tới nơi đông người, các gia đình quây quần ăn uống trong phạm vi họ hàng, anh em gần gũi, chúc tụng nhau, hát karaoke tại gia đình và chụp ảnh lưu niệm.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở VH, TT&DL đã kịp thời triển khai một số văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tới các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm trước, trong và sau Tết. Đồng thời, sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các hoạt động du lịch được triển khai trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 nhằm đem lại cho nhân dân và du khách một sân chơi đa sắc màu, mới mẻ và an toàn như: Triển lãm ảnh du lịch với chủ đề "Sắc màu Vĩnh Phúc" chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc và chào Xuân Nhâm Dần 2022, chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Văn Miếu tỉnh được mở cửa từ 30 Tết đến hết tháng Giêng; triển lãm ảnh du lịch với chủ đề “Du lịch Vĩnh Phúc - điểm đến an toàn, hấp dẫn” năm 2022 tại Bảo tàng tỉnh; chương trình nghệ thuật dân tộc đặc sắc với chủ đề “Du xuân trên đỉnh Tây Thiên”; quảng bá Du lịch Vĩnh Phúc với chủ đề “Khám phá Vĩnh Phúc” Khu lễ hội Tây Thiên – huyện Tam Đảo…

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, do thời gian được nghỉ nhiều ngày, tạo thuận lợi cho các tour du lịch ngắn ngày đến Vĩnh Phúc. Theo đó, toàn tỉnh ước đón khoảng 35.000 lượt khách du lịch, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm khách tham quan du xuân, khách du lịch kết hợp chơi golf và khách lưu trú.

Lượng khách lưu trú đa số là khách du lịch nội địa tập trung chính ở 3 khu du lịch Tam Đảo, Tây Thiên và Đại Lải. Các cơ sở lưu trú bình quân công suất phòng đạt khoảng 30%; doanh thu du lịch đạt 19,5 tỷ đồng (giảm 20% so với cùng kỳ năm trước).

Khách đến Vĩnh Phúc chủ yếu là nhóm bạn bè, gia đình; khách du lịch dã ngoại tập trung chủ yếu ở khu vực có loại hình du lịch cộng đồng ở Tam Đảo, Ngọc Thanh; khách quốc tế chủ yếu là các chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh ở lại Việt Nam nghỉ ngơi và tham gia chơi golf.

Tuy lượng du khách dần trở lại nhưng hoạt động du lịch vẫn đảm bảo an toàn, không có tình trạng quá tải, kẹt xe kéo dài. Giá phòng khá bình ổn, giá cả dịch vụ không có biến động lớn. Các doanh nghiệp du lịch đã chủ động xây dựng các chương trình giảm giá kích cầu du lịch, triển khai nhiều gói sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, chú trọng chất lượng dịch vụ tốt nhằm thu hút du khách. Hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch đều thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Tại các khu, điểm du lịch chính trên địa bàn tỉnh thành lập các điểm khai báo y tế và xét nghiệm cộng đồng để kiểm soát chặt chẽ du khách. Sử dụng phương pháp quét mã QR trên nền tảng PC-Covid để khai báo y tế điện tử. Thực hiện test nhanh đối với tất cả các du khách.

Tại các cơ sở lưu trú du lịch, phương tiện vận chuyển khách du lịch và các khu, điểm du lịch, công tác vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo và triển khai xét nghiệm sàng lọc tầm soát SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên định kỳ từ 10 - 20% hàng tuần đối với người lao động trong đơn vị; test nhanh Covid-19 cho khách lưu trú theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở VH, TT&DL đã phối hợp với các đơn vị liên quan như Sở Y tế, Công an tỉnh, Phòng VH&TT các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, rà soát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chất lượng, giá cả, công tác phòng chống dịch Covid - 19. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, đồng thời đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra các tệ nạn xã hội.

Các dịch vụ được niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá, gây sốt giá làm ảnh hưởng xấu đến du lịch Vĩnh Phúc nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nơi đón khách du lịch. Xây dựng phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch, đảm bảo du khách được đón tết vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Bài, ảnh: Thu Thủy