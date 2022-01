Một thập niên hoạt động của mạng lưới “Cộng tác viên di sản”

Hôm qua 18.1, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa TP Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của lực lượng mạng lưới Cộng tác viên (CTV) quản lý, bảo tồn di sản văn hóa Hội An.



Lực lượng cộng tác viên hỗ trợ cơ quan chuyên môn trong công tác khảo sát nắm bắt tình hình các di tích trong khu phố cổ trước, trong và sau mùa mưa, bão

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm cho biết, với tính chất đặc thù của di sản văn hóa thế giới, Khu phố cổ Hội An là một di sản “sống”, vì vậy trong công tác quản lý, bảo tồn cần có sự tham gia, hỗ trợ của cộng đồng dân cư, những người sinh sống và làm việc trong Khu phố cổ - những chủ nhân của di sản.

Xuất phát từ yêu cầu đó, tháng 6.2011, UBND TP Hội An đã phê duyệt phương án xây dựng mạng lưới CTV quản lý, bảo tồn di sản tại 3 phường Minh An, Sơn Phong và Cẩm Phô. Năm 2020, UBND TP Hội An đã điều chỉnh, bổ sung phương án, gồm 27 thành viên là các Khối trưởng, Tổ trưởng dân phố thuộc Khu vực I khu Phố cổ (đồng thời phải có nơi cư trú tại đây) - là những người đang thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn Khu phố cổ; những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, những người có tâm huyết với công tác bảo tồn di sản.

Với mục đích xây dựng lực lượng mạng lưới CTV vừa là cánh tay nối dài trong công tác quản lý, giúp thành phố theo dõi, giám sát việc sửa chữa, tu bổ di tích trong Khu phố cổ, vừa tham gia các chương trình điều tra, khảo sát, thực hiện các hoạt động tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá hằng năm đối với các nhiệm vụ có liên quan…, trong 10 năm qua, lực lượng đặc biệt này đã có những góp ý thiết thực, đề xuất giải pháp hay giúp cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo tồn những giá trị của Khu phố cổ Hội An. Trong đó, công tác giám sát việc tu bổ, sửa chữa, sử dụng các di tích được các thành viên trong nhóm rất quan tâm, thường xuyên theo dõi nắm bắt và phát hiện những trường hợp sửa chữa, cải tạo di tích không phù hợp với quy chế quản lý, cảnh quan và có những thông tin kịp thời đến các cơ quan chuyên môn biết để có những giải pháp xử lý phù hợp.

Với vai trò là giám sát cộng đồng, sự tham gia của lực lượng này trong công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích, cơ sở hạ tầng trong khu Phố cổ do Nhà nước làm chủ đầu tư đã đem lại những kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật cho các công trình, di tích được đầu tư xây dựng, tu bổ. Qua đó, vừa thể hiện trách nhiệm của công dân đối với địa phương, vừa làm tròn trách nhiệm là một thành viên của lực lượng này…

Dịp này, Trung tâm cũng đã khen thưởng các cộng tác viên có thành tích, đóng góp cho công tác quản lý, bảo tồn di sản thời gian qua.

Hoài Hương