Chuyện gì đang xảy ra tại cụm di tích quốc gia đình - chùa Vàng (Hà Nội)?

Chuyện xảy ra tại di tích Kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình - chùa Vàng (xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) kéo dài trong suốt thời gian qua đã gây nên nhiều bức xúc trong dư luận. Nhiều câu hỏi được đặt ra theo diễn biến của vụ việc, trong đó nổi lên là việc ban hành quyết định thu hồi quyết định cấp đất cho cơ sở tôn giáo, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chùa Vàng của UBND TP Hà Nội.



Cụm di tích quốc gia đình, chùa Vàng

Vì sao lại có hai quyết định như vậy được ban hành? Công tác bảo vệ, quản lý tại cụm di tích quốc gia này đã thực thi đúng quy định chưa?

Vì sao di tích quốc gia “kêu cứu”?

Về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất di tích đình, chùa Vàng, theo UBND xã Cổ Bi, đình - chùa thôn Vàng có nguồn gốc từ lâu đời, thờ thần thành hoàng làng và thờ Phật.

Ngày 14.10.1994, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cho đình, chùa Vàng. Trong hồ sơ có biên bản đã khoanh vùng bảo vệ khu vực I và khu vực II của di tích. Khu vực I có diện tích 4.752m2. Phía Đông giáp nhà dân; Phía Tây giáp kho hợp tác xã; Phía Nam giáp đường và nhà dân; Phía Bắc giáp mương tưới của huyện. Khu vực II bao gồm các thửa đất của kho hợp tác xã với diện tích 1.297m2. Khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích này kế thừa và tuân theo Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích đình và chùa thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội vẽ năm 1974 (tờ bản đồ số 1).

Ngày 16.1.1995, Bộ trưởng Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) có Quyết định số 65- QĐ/BT công nhận di tích kiến trúc - nghệ thuật đình - chùa thôn Vàng. Theo đó, Điều 2 Quyết định ghi rõ: “Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ VHTT”. Thế nhưng, quá trình quản lý, sử dụng đất tại cụm di tích này trong thời gian gần đây đã nảy sinh nhiều vấn đề chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Năm 2017, UBND huyện Gia Lâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích đình Vàng với diện tích 2.962,4m2. Ngày 27.12.2019, TP Hà Nội có Quyết định 7331/QĐ-UBND giao 2.761,3m2 cho chùa Vàng. Ngày 22.1.2020, Sở TN&MT Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho chùa Vàng. Từ đó, những lùm xùm xuất hiện và ngày càng trở nên “nóng” hơn ở cụm di tích này. Ngày 9.12.2020, khu vực II của cụm di tích quốc gia đã bị xâm phạm bởi một số người thuộc Tiểu ban quản lý di tích, lãnh đạo thôn Vàng cùng một số người dân trong thôn. Việc chặt cây, phá tường, đổ đất, cho xây tường rào giật lùi vào phía trong khu vực đất thuộc khu vực II di tích gần 2m, kéo dài hơn 70m được lý giải nguyên nhân là do đây là đoạn đường hẹp, thường xảy ra tai nạn; đồng thời gắn với chủ trương cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn nên được thống nhất mở rộng. Tuy nhiên, điều đáng nói là phần đất mở rộng đường này là diện tích của khu vực II bảo vệ di tích.

Ngày 15.1.2021, Tổ công tác UBND xã Cổ Bi tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất chùa Vàng, đồng thời lập biên bản và yêu cầu Tiểu ban quản lý di tích, lãnh đạo và nhân dân thôn Vàng ngừng hoàn toàn việc thi công và hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép cải tạo, sửa chữa theo quy định. Ngày 16.1.2021, việc thi công xây dựng công trình trên diện tích đất thuộc khuôn viên di tích tiếp tục diễn ra. UBND xã Cổ Bi ban hành thông báo về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại di tích đình - chùa Vàng. Mặc dù đã có các văn bản báo cáo đề xuất xử lý hành vi xâm phạm di tích chùa Vàng gửi Chủ tịch UBND xã Cổ Bi nhưng được biết cho đến nay chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành.

Chuyện ở di tích đình - chùa Vàng tiếp tục diễn biến phức tạp khi UBND huyện Gia Lâm ký văn bản số 3370/UBND-TN&MT ngày 18.10.2021 gửi Sở TN&MT TP Hà Nội để đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chùa Vàng số CU 341941 ngày 22.1.2020. Ngày 25.11.2021, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 4994/QĐ- UBND thu hồi Quyết định số 7331/QĐ-UBND ngày 27.12.2019 của UBND TP Hà Nội, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chùa Vàng số CU 341941 ngày 22.1.2020.

Thu hồi vì sổ đỏ cấp sai quy định

Gặp chúng tôi ở sân chùa Vàng, ông Nguyễn Huy Khải (85 tuổi) bày tỏ bức xúc khi chứng kiến cảnh tượng di tích quốc gia ở làng bị xâm phạm. Ông Khải thay mặt những người dân ở đây đặt câu hỏi, vì sao lại có quyết định thu hồi quyết định cấp sổ đỏ cho di tích? Ông đưa chúng tôi tới Nhà văn hóa làng Vàng nằm cách di tích chưa đầy cây số và nói, sân bóng ở đây rộng hàng mẫu, vậy lý do gì lại gọi một phần đất di tích là sân bóng?

Những bức xúc, băn khoăn của người dân địa phương về những vấn đề nêu trên hoàn toàn có cơ sở. Với những gì đang hiện hữu kéo dài tại cụm di tích quốc gia đình- chùa Vàng, chúng tôi thiết nghĩ chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm cũng như chưa có biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc, để xảy ra bức xúc trong cộng đồng. Tuy nhiên, phía sau những khúc mắc dẫn đến quyết định khó hiểu liên quan đến việc cấp và thu hồi chứng nhận quyền sử dụng đất tại di tích, cơ quan chức năng của Hà Nội cho biết, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chùa Vàng có một số quy trình thực hiện chưa đúng với các quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, tại văn bản ngày 5.1.2022 do Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng ký, nêu rõ, những quy trình thực hiện chưa đúng đó là: Chưa có ý kiến của nhân dân địa phương thôn Vàng và các phòng ban liên quan của UBND huyện Gia Lâm. Bên cạnh đó hiện tồn tại một số thông tin cần làm rõ như: Việc tách thửa khu vực sân bóng là diện tích thuộc khu vực II cụm di tích đình- chùa Vàng đưa vào diện tích cấp sổ đỏ của chùa Vàng; do chỉ giới bảo vệ di tích chưa được thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa nên gây giảm diện tích không gian tổ chức lễ hội và cảnh quan cụm di tích (khu vực bảo vệ II).

Sở VHTT cũng nêu rõ, sai quy trình còn thể hiện ở việc chưa thực hiện công khai thông tin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) chùa Vàng để chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện, bảo vệ theo quy định pháp luật về đất đai. “Việc thực hiện chia tách các khu vực bảo vệ cụm di tích đã xếp hạng cấp quốc gia để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa Vàng nhưng không báo cáo và chưa được cấp thẩm quyền (Bộ VHTTDL) thỏa thuận là vi phạm quy định tại điều 32 Luật Di sản văn hóa. Ngày 18.10.2021, UBND huyện Gia Lâm có văn bản số 3370/UBND - TN&MT gửi Sở TN&MT xem xét, giải quyết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa Vàng tại thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm”, theo Sở VHTT Hà Nội.

Như vậy, việc thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại chùa Vàng có lý do là quy trình thực hiện chưa đúng với các quy định pháp luật hiện hành. Tại Quyết định số 4994/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 7331/QĐ-UBND ngày 27.12.2019, UBND TP Hà Nội yêu cầu: “UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Cổ Bi xác định ranh giới, diện tích sử dụng đất của chùa Vàng và hướng dẫn lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định”. Về công tác quản lý đối với di tích, Sở VHTT Hà Nội cho biết, do diện tích của di tích đình và chùa Vàng chưa có ranh giới rõ ràng trên thực địa, vì vậy, hồ sơ xếp hạng di tích được thực hiện thành cụm di tích đình - chùa. Do đó di tích chùa Vàng không có hồ sơ khoanh vùng bảo vệ di tích độc lập mà được gộp chung bản đồ khoanh vùng cùng di tích đình Vàng. “Vị trí tường rào bị phá để mở rộng đường thuộc khu vực bảo vệ II của cụm di tích đình, chùa Vàng”, Sở VHTT Hà Nội khẳng định.

Cũng theo Sở VHTT Hà Nội, việc phá tường xây lùi vào chỉ giới thuộc khu vực II của cụm di tích khi chưa xin ý kiến của cấp thẩm quyền xếp hạng di tích theo quy định là vi phạm Điều 32 Luật Di sản văn hóa. Vì vậy, sau khi kiểm tra hiện trạng, đối chiếu với hồ sơ di tích, Sở đã có văn bản số 447/SVHTT-QLDT ngày 25.2.2021, trong đó có nội dung đề nghị UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét xử lý vi phạm liên quan đến di tích chùa Vàng theo đúng thẩm quyền. Sở cũng đã có văn bản số 2555/SVHTT-QLDT, đề nghị UBND huyện Gia Lâm “xem xét hình thức xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân đã vi phạm về trật tự xây dựng trong khuôn viên khu vực I di tích đình - chùa Vàng; việc tự ý đập tường thuộc khu vực II di tích đình - chùa Vàng; kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và có hình thức xử lý theo quy định”.

Những lùm xùm liên quan đến công tác bảo vệ và phát huy giá trị ngay tại một di tích quốc gia nằm cận kề trung tâm TP Hà Nội cho thấy trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp chưa thực sự phát huy. Việc chưa tập trung xử lý dứt điểm vụ việc là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu đồng thuận, bức xúc kéo dài trong nhân dân, cộng đồng và xã hội.

Hương Hoài ( theo vanhoa.vn)