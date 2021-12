Thị trường vé máy bay ế ẩm trong dịp Tết Nguyên đán

Với các đại lý, nhân viên bán vé máy bay, ngoài dịp hè thì Tết Nguyên đán là thời điểm kinh doanh thuận lợi do nhu cầu về quê hoặc đi du lịch của người dân tăng cao. Tuy nhiên, thời điểm này, do tình hình dịch Covid-19 ở các địa phương vẫn diễn biến phức tạp; việc làm và thu nhập của người dân bị giảm sút nên đã ảnh hưởng đến thị trường vé máy bay trong và ngoài nước. Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhưng lượng người đặt mua vé máy bay rất hạn chế.



Mức vé rẻ vẫn không giúp thị trường vé máy bay "ấm lên"





Giá vé giảm mạnh

Ngoài nhu cầu về quê, những năm gần đây, xu hướng đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán của người dân tăng cao khiến thị trường vé máy bay trở nên sôi động vào cuối năm. Từ 1-2 tháng nay, nhiều tour, tuyến du lịch đã được các doanh nghiệp lữ hành; nhân viên, đại lý vé máy bay tích cực tiếp thị, nhưng lượng khách hàng đặt vé rất khiêm tốn dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 kéo dài 9 ngày.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vé máy bay Tết Nguyên đán 2022 đã được các đại lý, nhân viên chào bán khá sớm; số lượng các chuyến bay dồi dào với mức vé rẻ hơn so với mọi năm, nhưng thị trường vé vẫn ế ẩm.

Cụ thể, vé khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội chiều ra từ ngày 25-31/1/2022 (tức ngày 23-29 tháng Chạp) và chiều vào từ ngày 2-10/2/2022 (tức ngày 2-10 tháng Giêng) của VietJet là 3,8 triệu đồng, thấp hơn gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái; của hãng Bamboo là 5,3 triệu đồng, thấp hơn 3,3 triệu đồng so với năm ngoái; của Vietnam Airlines là 5,68 triệu đồng, thấp hơn gần 3,8 triệu đồng so với năm ngoái...

Chị Cao Thu Trang, Quản lý phòng vé máy bay Sunshine VP, thành phố Phúc Yên cho biết: “Thời điểm này, thị trường vé máy bay ảm đạm do tài chính khó khăn khiến người dân không có nhu cầu đi lại nhiều. Mặt khác, một lượng lớn người lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được địa phương đưa về quê sau khi các tỉnh, thành phía Nam bùng phát dịch Covid-19. Ngay cả khách nước ngoài hồi hương cũng đã về Việt Nam từ 2-3 tháng trước, nên cuối năm nay dịch vụ vé máy bay bị “đóng băng”.

Cũng theo chị Trang, những năm trước, ngay từ tháng 10, thị trường vé máy bay đã sôi động dù giá vé chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội rất đắt đỏ, khoảng 3,6 triệu đồng/vé một chiều (của hãng Bamboo Airways). Năm nay, giảm còn hơn 2 triệu đồng/vé một chiều mà vẫn không có người mua.

Còn vé của Vietjet Air rẻ nhất đang ở mức 3,7 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế phí); chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng là 2,4 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế phí), trong khi trước đó, chặng này có giá 1,8 triệu đồng/vé một chiều”.

Vào dịp Tết Nguyên đán, chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội được coi là sôi động nhất, nhưng năm nay nhiều nhân viên, đại lý phòng vé thất thu do việc kinh doanh ế ẩm. Dự báo, lượng khách du lịch book vé đi tham quan, nghỉ dưỡng dịp cuối năm cũng không nhiều bởi tâm lý người dân e ngại dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Do người dân chưa mặn mà đặt vé máy bay nên nhiều nhân viên, đại lý không dám mạnh tay gom vé Tết như mọi năm.

Tăng cường quảng bá để kích cầu du lịch nội địa

Dù thị trường vé máy bay kém sôi động, nhưng các doanh nghiệp lữ hành, nhân viên đại lý vé vẫn tích cực quảng bá các chương trình tham quan du lịch, nghỉ dưỡng với mong muốn thu hút được lượng khách truyền thống book vé đi chơi vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, mức giá cho các combo du lịch dịp Tết này được cho là rất hợp lý, ví dụ như tour Hà Nội-Quy Nhơn khởi hành từ mùng 2-4 Tết Nguyên đán 2022 có giá hơn 5-6 triệu đồng/người (ở khách sạn từ 3-5 sao); tour Hà Nội-Phú Quốc và Hà Nội-Nha Trang từ 6,7-6,9 triệu đồng/người…

Mức giá này vào dịp Tết Nguyên đán được đánh giá là rất “mềm” so với những năm trước nhằm kích cầu du lịch nội địa trong bối cảnh nhiều địa phương đã nới lỏng các quy định về phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Lan, nhân viên tư vấn Đại lý vé máy bay thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Hiện nay, việc đi lại giữa các tỉnh cơ bản thuận lợi, du khách không phải thực hiện cách ly y tế nên hy vọng thị trường vé máy bay sẽ sôi động trở lại vào dịp cận Tết. Thực tế, đối với phân khúc khách hàng cao cấp, nhu cầu đi du lịch của họ vào dịp cuối năm là rất lớn. Nếu người miền Bắc thích các tour Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang thì người miền Nam thích khám phá nét đẹp văn hóa ở Sapa, Hà Giang…

Xuất phát từ tình hình dịch Covid-19, thay vì lưu trú ở các khu vực trung tâm, thời gian gần đây, nhiều du khách đã lựa chọn thuê các căn hộ, biệt thự riêng để đảm bảo phòng dịch an toàn cho gia đình. Điều đó khiến du khách cảm thấy yên tâm khi quyết định book vé đi chơi, tạo cơ hội giúp ngành du lịch hút khách dịp cuối năm”.

Bài, ảnh: Hà Trần